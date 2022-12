Celebran posada para niños con VIH

Hubo mucha comida piñatas, juguetes y risas

Rico café, tamales, juguetes y muchos regalos pudieron disfrutar los asistentes al evento.

Hubo mucha comida, juguetes, despensas y hasta un payaso, quien fue el encargado de sacar una sonrisa a los pequeños que acudieron a cita médica.

Ana Karen López Quintana, presidenta de la asociación “Tamaulipas Diversidad Vihda trans” fue la encargada de llevar a cabo este evento, con la finalidad de regalar sonrisas a los pequeños que esperaban turno en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

“Año con año hacemos la pasada de niños y mujeres en el CAPASITS, siempre es para darles un momento de alegría y un espacio para ellos, sobre todo porque es importante fortalecer el amor y la paz a la población afectada aquí en Tamaulipas”.

El rico olor del café y los tamales despertó el hambre de los niños y niñas, quienes estaban acompañadas de papá y mamá.

Recibieron un desayuno, regalos y dulces; mientras que las madres de familia tomaron una despensa o un aparato electrodoméstico.

Todos los regalos y alimentos provienen de donaciones de sociedad civil y algunos actores políticos de la zona sur, además del CAPASITS.

De acuerdo a la activista, hay 45 niños con el diagnóstico, pero también acuden pequeños que son de madres que viven con el VIH.

Manifestó que, a día de hoy ningún niño debe nacer con VIH, por ello, invitó a las féminas a acudir al médico de cabecera una vez que comienzan en la etapa de gestación.

“Efectivamente son niños que nacieron en cuestión vertical es una transmisión que adquirió en el momento del parto, es importante fortalecer esa parte, ya ningún niño debe nacer con VIH, es importante atender a las mujeres y que el parto sea por cesárea para no arriesgar al bebé”.

Trabajan como sociedad civil coordinándose con el CAPASITS para las pruebas de VIH, Hepatitis C y Sífilis.

“Trabajamos en coordinación con el CAPASITS, cuando una persona sale positiva se le da seguimiento para que tenga la atención médica integral, pero sobre todo que reciba el medicamento antirretroviral”.

Celso Pérez Ruiz de “Tendremos Alas AC”, también participó en la posada navideña y comentó que, es importante mantener unidad entre sociedad civil y dependencias de gobierno con el objetivo de que en todo momento haya atención digna y medicamentos.

“El alcalde Chucho Nader ha sido un aliado estratégico de los centros comunitarios, Altamira quiere, el alcalde tiene intención de trabajar, el llamado que hicimos el primero de diciembre fue mandar un mensaje de unidad”.

Agregó que, el CAPASITS siempre ha estado abierto a colaborar, sin embargo, hay instituciones que realizan su labor y se pierde la relación entre pacientes y doctores.

“Tenemos un programa estatal de VIH que no opera, a través del COESIDA, Consejo Estatal en VIH, desde ahí tenemos ya un problema si las instancias no están operando”.

El doctor, Juan Beltrán Saldaña titular del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual Tampico, mencionó que atienden hasta 15 personas por mes, es decir, cada 36 horas a una persona y 180 en el año.

El 70 por ciento corresponden a Tampico, Madero y Altamira; el 20 por ciento a Aldama, y el resto a la zona norte de Veracruz, municipios de Hidalgo y San Luis Potosí.

Tienen el control de alrededor de mil 400 pacientes, de los cuales son población no derechohabiente.

En cuanto a los menores de 10 años que nacen infectados con VIH, el médico señaló que estas cifras cada vez están a la baja, durante 2021 solo se presentó un caso, mientras que en el 2022 van 2.

“Desde el 2010 por norma oficial mexicana a toda mujer embarazada le tienen que hacer prueba de VIH en el primero o incluso en el día de parto. Los niños que tenemos menores de 10 años que tenemos en control infectado son producto de aquellas mujeres que por desconocimiento no se sabían infectadas por VIH, no recibían tratamiento y luego les hacemos el diagnóstico a la mamá o al niño”.

Javier Cortés

Expreso-La Razón