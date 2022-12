Mensaje del magisterio

Los docentes y profesores escolares de Tamaulipas agrupados en la sección 30 del SNTE no solamente aprovecharon la primera elección democrática del gremio con una alta participación, 51 mil 270, el 76.98 por ciento de los 66 mil 597 empadronados, sino que a través del voto libre enviaron un mensaje a gobernantes y partidos políticos.

El virtual triunfador de la contienda no fue, como muchos suponían, el presunto aspirante oficialista, Abelardo Ibarra, tampoco la supuesta carta del PAN, Naif Hamscho, los electores optaron por el que consideraron ajeno a los intereses partidistas, Arnulfo Martínez Treviño.

Si se confirma el resultado extraoficial, Arnulfo habría obtenido 18 mil 904 sufragios, el 37.23 por ciento de la votación, Abelardo, 16 mil 687, el 32.87 por ciento, y Naif, 15 mil 173, el 29.88 por ciento. Este martes, de acuerdo con los términos de la convocatoria, se entregará la constancia de mayoría al ganador que rendirá la protesta de toma de posición como sucesor de Rigoberto Guevara.

Concluida la competencia magisterial, por otra parte, el escenario político ha quedado listo para la elección extraordinaria del escaño del Senado que dejó vacante la muerte de Faustino López, en la que los principales protagonistas volverán a ser, como en la elección de gobernador, los candidatos de la 4T y Acción Nacional.

El Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista, si este no declina a última hora a favor del partido guinda, aprovecharán la competencia para promover a sus contendientes, en el caso del MC, además, para tratar de superar los votos de la gubernatura, en la que ocupó el tercer sitio, muy lejos del albiazul y de Morena, con 46 mil 182 votos, el 3.17 por ciento, apenas arriba del mínimo para conservar el registro.

Cabe señalar que, la pelea del asiento de la Cámara Alta será totalmente distinta a la del 5 de junio, empezando por la afluencia de electores que se estima andaría por ahí del 15 por ciento. Algunos panistas piensan que, si Morena no pudo llevar a la victoria a su gallo en la disputa por la Secretaría General de la Sección 30 del SNTE, podría sufrir otro revés electoral en la del 19 de febrero.

Para los morenistas, en cambio, si el PAN no consiguió conservar la gubernatura siendo gobierno, mucho menos podrá lograr un triunfo como oposición. La realidad es que, entre los factores que decidirán la suerte de la senaduría, tendrá mucho que ver los candidatos, no sería lo mismo que compitieran El Truko o Chucho Nader que Imelda Sanmiguel.

Tampoco que lo hicieran Erasmo González Robledo, que Felipe Garza Narváez o Mario López Hernández.

Mientras llega el momento de la elección, sin embargo, la atención de los tamaulipecos se encuentra centrada en las fiestas decembrinas. A estas alturas nadie piensa en campañas electorales, sino en la celebración de las posadas, en la cena de la noche buena y los abrazos del fin de 2022, igual que en el mundial de Qatar.

En el municipio de Madero, por ejemplo, la presidenta del Sistema DIF, Ana Cristina Organista de Oseguera, puso en marcha una campaña de donación de juguetes que se entregarán a los niños pobres el 6 de enero Día de Reyes de 2023.

