Estos son los 5 hábitos de ahorro de los mexicanos que funcionan

En México la cultura del ahorro existe y está muy arraigada en algunos segmentos de la población. Aquí hay 5 formas de ahorrar que son altamente utilizadas por los mexicanos. ¿Las conoces todas?

Usar cupones de descuento

Lo primero que hay que saber es que la pandemia ha modificado los hábitos de consumo de los mexicanos, ya que el impacto económico mundial de este fenómeno ha modificado los ingresos de los hogares de nuestro país. Por eso, cada vez más personas usan estrategias para ahorrar en las compras.

El uso de cupones de descuento en México es un hábito extendido debido a su practicidad: basta con presentarlos en una tienda o ingresar un código en una página web para recibir una rebaja en el precio final de los productos.

Comprar fuera de temporada

En lo que se refiere a la indumentaria, comprar fuera de temporada es la clave. Las marcas prácticamente rematan lo que sobra cuando termina una estación y le dan así a sus clientes la oportunidad de comprar a buen precio.

Esta técnica supone una dificultad y es la de saber qué usarás el próximo invierno o el próximo verano. Sin embargo, es una de las formas de ahorro más efectivas. Para asegurarte no desperdiciar tu dinero puedes munirte de prendas básicas que no pasarán de moda.

Financiamiento con la tarjeta de crédito

Según una encuesta de Bain & Company tres de cada diez mexicanos no tienen la posibilidad de hacer un ahorro monetario real en sus hogares. Por eso cada vez más se vuelcan a, al menos, ganarle a la inflación con el financiamiento a través de las tarjetas de crédito.

Esto se produce “cuotificando” algunos gastos como las compras grandes y dividiendo el importe en partes que se van pagando cada mes.

Según cifras del experto en finanzas Adolfo Miguel Negrete García, el porcentaje de uso de la tarjeta de crédito en México por grupo de edad fue de 85% para el sector entre 30 y 39 años; 84% para las personas entre 40 y 49 años y de 50 a 59 años; del 81% para el sector de 18 a 29 años; y 80% para los que están en la franja de 60 a 70 años.

Aprovechar los días de descuento

El Black Friday nació como una tradición americana celebrada el viernes después del Día de Acción de Gracias. Ocurre todos los años en noviembre y es un día de súper descuentos alrededor del mundo. Mucha gente aprovecha esta ocasión para hacer las compras de Navidad.

A los descuentos del Black Friday le sigue el Cybermonday, el lunes siguiente. Parece estar todo junto en noviembre. Sin embargo, el Cybermonday se celebra también en otros momentos del año dependiendo del país.

Por último, existen también semanas de rebajas por temporada. Esto ocurre principalmente en el área textil al final del invierno o del verano. Sin embargo, son cada vez más los sectores que se suman con promociones temporales.

Revisar las suscripciones en internet

Hay pequeños gastos que son verdaderos “chupasangre” en las finanzas personales. Este tipo de consumos casi imperceptibles son difíciles de identificar pero deben ser liquidados de inmediato en cuanto uno los percibe.

Un ejemplo puede ser la suscripción a un periódico que no lees, a un streaming que no ves o a una aplicación premium que no usas. Supongamos que has pagado Tinder para encontrar al amor de tu vida. Si resultó y ahora estás muy feliz con tu pareja, ¿por qué lo sigues pagando? Probablemente sea uno de esos gastos que no han sido detectados por tu radar ahorrador.