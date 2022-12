Investigan explosión de la Petrolera

TAMPICO, TAM.- Una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas es realizada en la vivienda que registró una explosión e incendio en la colonia Petrolera, en Tampico

Pedro Romero, director de Protección Civil de Tampico informó que un total de cinco viviendas resultaron afectadas en el perímetro inmediato a la construcción.

El propietario de la casa donde se produjo el incidente, dijo que se presentó ante las autoridades y se encuentra dispuesto a cooperar y cubrir las afectaciones causadas.

“Estamos en coordinación con el personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, tratando de establecer lo que motivó esta situación.

Los reportes preliminares, explicó que advierten que las causales estarían relacionadas con un posible acumulado de gas natural en el lugar.

REALIZAN EVALUACIÓN

Personal de Protección Civil se encuentra a cargo de realizar una verificación entre los propietarios de las casas afectadas.

“Tenemos personal de Protección Civil en el área; se están levantando actas en relación a los daños que posiblemente hayan sufrido algunas de las viviendas derivado de que fue una explosión lo que sucedió. Hay daños materiales”

HABRÍA DENUNCIAS SI NO RESUELVEN

Cristina de la O, vecina de la casa siniestrada, dijo que su vivienda cuenta con 11 ventanas destruidas, posibles daños estructurales ocultos y una puerta “descuadrada” que ya no cerró.

“Se cayó la puerta. 11 ventanas rotas; solo el susto de mis hijos, porque yo no estaba , van a entrar los peritos para realizar una inspección , si no me resuelven sí interpondrá denuncia”.

