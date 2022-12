Mauricio Castillo defiende a Yordi Rosado tras acusaciones de Sasha Sokol

El día de ayer, Sasha Sokol arremetió contra Yordi Rosado por la entrevista que le hizo a Luis de Llano, quien confirmó que tuvo una relación la ex Timbiriche cuando ella era menor de edad.

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. Pensabas en el rating que tendría tu programa. No pensaste en mí, ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ahora, Mauricio Castillo salió en defensa de su ex compañero de Otro Rollo. De acuerdo a su postura, Yordi no tiene la responsabilidad de ser empático sino de hacer bien su trabajo.

La responsabilidad de Yordi es hacer bien su trabajo y lo hace muy bien. No tiene ninguna obligación de ser empático como dice, con todo respeto para Sasha, en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano”

Asimismo, dijo que la cantante debe resolver el problema con el productor.

“El problema yo creo se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha. El problema no es Yordi o si fue más empático o menos empático o no lo fue. La responsabilidad de Yordi fue muy clara”

Finalmente, expresó que no es necesario que se borre el video porque ya millones de personas lo vieron.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR