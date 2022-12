Monreal y el Plan B

El lenguaje de los políticos es inescrutable. El fin de semana pasado se difundió en redes un twitter del gobernador sonorense Alfonso Durazo Montaño anunciando la visita a Hermosillo del líder senatorial Ricardo Monreal Avila, justo cuando se multiplicaban los mensajes de su posible ruptura política con el presidente López Obrador y su voto en contra de la Minuta de los diputados como el Plan B presidencial de reforma electoral.

Pero en política no hay ingenuidades ni casualidades, sino mensajes políticos. El gobernador Durazo es una de las piezas fundamentales del primer círculo de poder presidencial y fue responsable de la gran reforma de seguridad que implicó la incorporación de las Fuerzas Armadas a labores de seguridad pública en modo de crisis de seguridad interior y le tocó negociar con los mandos castrenses de manera exitosa.

Además, de manera reciente, el gobernador sonorense fue designado presidente del Consejo nacional del partido Morena, un cargo diríase que hasta simbólico, pero con una carga de enorme fuerza política para quien sepa utilizarlo. El Consejo es el encargado de administrar las relaciones en la cúpula de Morena en nombre del presidente de la República, quien de manera ostentosa se ha alejado públicamente de intervenir de manera directa en asuntos partidistas, aunque tras bambalinas sigue haciendo la autoridad máxima y el poder decisivo.

Por ello fue importante no solo la bienvenida calurosa del gobernador Durazo al líder senatorial en imagen pública de rebeldía o de autonomía respecto de las instrucciones presidenciales para sacar la aprobación en el Senado de la Minuta de reforma electoral que mandó la Cámara de Diputados y que requería de una operación a corazón abierto, sobre todo por la imagen mediática que quiso vender Monreal sobre las dificultades para cumplir la instrucción presidencial.

El fin de semana pasado Monreal dejó entrever que era prácticamente imposible aprobar la Minuta porque era un batidillo de irregularidades constitucionales e inclusive comenzaron a hacerse cálculos del número de senadores monrealistas que se saldrían de Morena para acompañar a Monreal en su aventura de independencia política respecto del liderazgo de López Obrador.

En ese contexto, las tres señales del twitter del gobernador Durazo fueron significativas: hacer pública la presencia del líder senatorial en un territorio lopezobradorista, revelar que lo acompañó a su reunión “Dialogo sobre la visión del país” que es una actividad que forma parte del proyecto de posicionamiento del senador como precandidato de sí mismo a la presidencia y difundir la imagen de un gobernador lopezobradorista del primer círculo de poder levantándole la mano a Monreal.

En este contexto, el twitter del gobernador Durazo llevaría tres mensajes: el que sepa ver, que vea; el que sepa leer, que lea; y el que sepa entender, que entienda, sobre todo por la experiencia política del gobernador sonorense en la operación de decisiones delicadas que tuvo en la sucesión presidencial de 1993, en su papel de operador político de Luis Donaldo Colosio y como secretario particular del presidente Vicente Fox.

El twitter del gobernador Durazo adelantó la operación política de Monreal para sacar el Plan B y despejar dudas sobre la lealtad del zacatecano, pero con indicios que pudieran haber enviado mensajes no formales sobre la sucesión presidencial en Morena en el sentido de que el líd4r senatorial aun tendría posibilidad de colocarse en la lista de precandidatos que manejan el presidente López Obrador en las mañaneras.

Desde que el presidente de la República abrió el proceso de sucesión en una manera de junio de 2021, el senador Monreal ha querido ser incluido, pero la lista formal de Palacio Nacional solo reconoce a Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, con la condición de ser “hermanos” del presidente López Obrador.

La agenda de la reforma electoral fue aprovechada por el senador Monreal para lograr un espacio de posicionamiento mediático en la lista oficial, pero la foto-twitter de Durazo está siendo leída en los espacios políticos sucesorios como una especie de lista paralela que cuenta con el beneplático de Palacio Nacional.







-0-



Política para dummies: En política, lo que se ve no se juzga.



Por Carlos Ramírez

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

carlosramirezh@elindependiente.com.mx

http://elindependiente.com.mx

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://youtube.com/@el_independiente