Aumenta 30% costo de cena de Nochebuena

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Hasta en un 30 por ciento se han incrementado los precios de las cenas navideña durante la actual temporada como consecuencia de la inflación y otros factores tales como el aumento a los salarios mínimos y el alza a la canasta básica, situación que no ha impactado aún en la demanda de clientes en restaurantes y servicios de banquetes.

David Canales González presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados rechazo la versión de que los precios se han triplicado de acuerdo a estudios hechos por la FECANACO, y es que, si ha aumentado, pero no tanto, cuando mucho ha sido en un 30 por ciento.

Dijo que en algunos casos han aumentado de precio las cenas de navidad como han aumentado todos los insumos, por la inflación tan fuerte que se ha presentado siendo la más grande de los últimos 20 años, los aumentos de precios y de salario mínimo todo provoca que forzosamente se tengan que subir los precios para solventar los gastos y que pueda ser un negocio para todos los banqueteros o las personas que se dedican a vender ese tipo de platillos.

Hizo hincapié que eso la gente lo puede observar en los mismos anuncios de los que ofrecen las cenas y compararlos con años anteriores y el aumento no es tan drástico, pero sí es un aumento de un 30 por ciento.

Advirtió que de haberse disparado tanto los precios como dicen que hasta tres veces más de lo normal, lo restauranteros lo notaríamos, la gente no acudiría a cenar, no habría reservaciones para estas fechas para posadas, cenas y eventos, quienes se dedican al sector de alimentos saben que no se pueden elevar tanto los precios porque los clientes no acudirían.

De hecho y nosotros como empresarios nos tenemos que ir al ritmo caso como la inflación o de los aumentos de la canasta básica y de los insumos primordiales de nuestros negocios, donde mas que aumentos son ajustes los que hacen para que sea un negocio rentable y no afecte a los consumidores finales.

Asimismo, informo que para este mes de diciembre las ventas en los restaurantes aspiramos que sea de hasta un 40 por ciento más que comparado con meses normales anteriores.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón