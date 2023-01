Ésta es la cantidad que Poncho Herrera habría pedido para estar en el reencuentro de RBD

Hasta hace unos días, se sabía que Alfonso Herrera había decidido no participar en el “Soy Rebelde World Tour 2023” por sus múltiples compromisos laborales y porque él mismo aseguró que su faceta como cantante había terminado, sin embargo, la mañana de este martes 3 de enero se dio a conocer que podría haber una razón mucha más fuerte para no participar en el reencuentro de “RBD” por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Esta información fue vertida por el por el portal de TVNotas, donde se publicó una entrevista con un miembro de la producción de la gira “Soy Rebelde World Tour 2023”, quien prefirió mantenerse el anonimato para no meterse en dificultades y en sus primeras declaraciones afirmó que el actor que le dio vida al personaje de “Miguel Arango” en “Rebelde” ha sido muy claro con sus compañeros para no participar en el reencuentro, sin embargo, comenzó a interesarse en el proyecto cuando supo que en cuando realizaron una live en plena pandemia les había ido muy bien económicamente, por lo que antes de “bajarse del barco” quiso escuchar cuál era la cantidad que se podría embolsar.

Según el misterioso informante, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reunieron personalmente en diciembre para cuadrar todos los detalles de la gira y fue ahí donde nuevamente se comunicaron con Poncho Herrera, quien antes de escuchar la propuesta puso sus condiciones sobre la mesa para participar en el reencuentro y sorprendió a todos con su honestidad brutal pues habría confesado que no se siente orgulloso de su pasado como “RBD” y que si participaba en el reencuentro sería por el dinero.

“De entrada dijo ‘la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo (…) si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares (…) quiero que me enseñen las fechas y los lugares, yo diré qué plazas visitaré y cuáles no’”, aseguró la fuente consultada por el portal de TVNotas.

En otro momento de la entrevista, el informante señaló que el resto de los integrantes intentaron convencerlo diciéndole que lo hiciera por sus fans, pero el actor habría sido tajante al asegurar que “los fans le valen mad#$”, por lo que ya no le insistieron más y dejaron el asunto por la paz, no obstante, Poncho Herrera les habría augurado que la gira sería un rotundo fracaso sin su presencia.

De momento, Poncho Herrera no ha emitido ninguna declaración en torno a esta entrevista publicada por TVNotas, ni ningún otro miembro de la agrupación ha vuelto a tocar el tema pues ya están completamente enfocados en preparar el espectáculo con el que pretenden recorrer varios estados de la República Mexicana y algunos países de Latinoamérica, no obstante, será hasta el jueves 19 de enero cuando se den a conocer todos los pormenores del “Soy Rebelde World Tour”.

CON INFORMCACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO