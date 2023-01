Policía amenaza con rifle a periodista en Sinaloa

SINALOA.- Un agente de la Policía Estatal Preventiva amenazó con su rifle de cargo a un periodista que cubría un atentado al sur de Culiacán, el mismo elemento previamente había intentado impedir que grabara lo sucedido.

El periodista radiofónico Ernesto Martínez, reveló que, durante la celebración de Año Nuevo se registró un atentado al interior de un departamento en el fraccionamiento Alturas del Sur, por lo que varios reporteros asignados a la nota roja acudieron al lugar, donde ya había elementos de la Policía Estatal Preventiva.

El incidente ocurrió en el tercer piso de uno de los departamentos, por lo que no había ningún acordonamiento en la calle, así que comenzaron a tomar fotos y grabar desde ese lugar, pero cuando él lo hacía, un agente le pidió que dejara de hacerlo y luego se fue hacia el para intentar quitarle el celular.

#Culiacán ????| Policía Estatal de la @sspsinaloa1 amenaza con su arma a periodista de #LosNoticieristas durante cobertura del último asesinato del 2022. Los hechos en Alturas del Sur. pic.twitter.com/nilpjM8nWP — Los Noticieristas (@noticieristas) January 2, 2023

“En tres ocasiones trató de quitarme el teléfono, pero las tres veces no lo logró y al último hubo contacto físico donde forcejeamos con el aparato y al ver frustrado su objetivo se enojó y levantó su rifle apuntándome al pecho mientras me decía que me iba a cargar la chingada”, relató en el programa Los Noticiaristas, medio en el que trabaja.

El periodista le aventó el arma hacia un lado para quitarla de su pecho, y en ese momento intervinieron otros agentes, quienes los separaron para tranquilizar la situación.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que iniciaron una investigación en contra del agente, al cual ya se encuentra plenamente identificado a pesar de haber actuado encapuchado, por lo que ahora el caso se encuentra en manos de la Comisión de Honor y Justicia, y serán ellos quienes determinen si es merecedor a alguna sanción, por el momento, no estará efectuando labores operativas.

Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya, dijo que no puede tomarse la versión del periodista como una verdad absoluta, y que el agente policiaco también tiene derechos.

“A nadie se le puede culpar nada más porque a alguien se le ocurrió decir; es que me puso la pistola, a alguien se le ocurrió, así lo han divulgado particularmente Los Noticieristas, esa no es la verdad absoluta, la verdad absoluta la determinan las investigaciones, esa que se va a hacer”, enfatizó.

Este lunes dos de enero el periodista acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a interponer una denuncia, llevando como evidencia un video donde se observa al elemento durante el primer intento de quitarle el celular.

