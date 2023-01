Vicente Fernández Jr. le da lección a Bad Bunny de cómo tratar al público

Bad Bunny tenía planeado un 2023 dedicado a su bienestar emocional y descanso, deseos que al parecer no serán del todo posible, al menos no en este principio de año.

Dos días después del año nuevo comenzaron a circular imágenes donde se ve cómo el cantante le arrebata el celular a una fanática que quería tomarse una selfie con él.

Las críticas no se hicieron esperar, pues algunos de sus seguidores aseguraron que no debió portarse de esa manera, pues bien pudo pedirle a la joven que no se acercara.

Por ello también lanzó un mensaje en redes sociales donde pidió respeto a su espacio personal y que él solo reacciona cuando lo invaden, tal como lo hizo la fanática.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

La polémica no acabó ahí, pues en una publicación de Instagram que hizo en Año Nuevo le llovieron críticas por dicha actitud y muchos fanáticos dijeron que ya no iban a seguirlo en redes.

Uno de estos seguidores es Vicente Fernández Jr, hijo del ‘Charro de Huentitán’, quien aseguró ser fiel admirador; sin embargo, con la polémica le dedicó un mensaje.

“Yo sí te seguía, pero te dejo de seguir. Mi padre fue claro ejemplo de cómo amar a su público, nos debemos a ellos, nuestro público. Bye”.

Pero no fue el único que habló sobre el caso de Bad Bunny y el espectacular lanzamiento que hizo del teléfono de la fanática, pues el reguetonero Farruko le dedicó unos estados en Instagram.

“Ahora que toy afuerita. Veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide, mano, en mis oraciones los pondré”.

Comentó que como está alejado de los escenarios puede ver las consecuencias de no saber gestionar la fama. Además pidió comprender que los artistas también son “seres humanos”.

