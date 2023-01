El gobierno de la mentira…

En México ha iniciado el declive del régimen de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuya estrategia de “convertir” mentiras en verdad ha comenzado a derrumbarse, pese a la inmensa popularidad de que aún goza y que por lo menos lo ubica con una aprobación o apoyo de 6 de cada 10 mexicanos.

Así es mis queridos boes, han sido cuatro años de ocultar la realidad del país, pero sobre todo la verdad de un gobierno que logró y mantiene engañada a la mayoría de sus gobernados a base de repetir todos los días mentiras para hacerlas pasar por verdad, develando el nivel cultural de un país que lee poco, que fue educado por la telebasura y que se acostumbró a la dádiva, hoy muy socorrida por el régimen.

Para el 60 por ciento de la población en el país, por lo menos, este gobierno, el de AMLO acabó con la corrupción, terminó con el dedazo, eliminó el nepotismo, trasparentó el quehacer público, está pacificando al país, ha hecho muchas obras y sin endeudar más a la nación, es respetuoso ferviente de la libertad de expresión, dejó de intervenir en los otros poderes.

La gente lo cree, la mayoría, porque LÓPEZ OBRADOR lo dice todos los días, una y otra y otra vez, pero además porque lo repite con la trampa de que todo lo arriba señalado lo ha hecho para defender al pueblo de los oligarcas, de los conservadores, de los medios conspiradores, porque recalca ellos, los de la 4T no son iguales.

Es cierto, nunca una mentira repetida miles o millones de veces se convertirá en verdad, pero también lo es, que el mentiroso goza de los beneficios de ser un embustero hasta que la falsedad queda al descubierto y los ‘engañados’ se dan cuenta de la mentira.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a NORMA PIÑA como presidenta de ese poder, venció a YASMÍN ESQUIVEL favorita, candidata e intento de imposición de AMLO para así manejar a su antojo al Poder Judicial.

Durante el proceso de renovación de la presidencia de la Corte, a ESQUIVEL le descubrieron que había plagiado su tesis de licenciatura, el 90 por ciento de la que dijo era de su autoría en realidad es la de un alumno que egresó dos años antes que ella.

Se documentó el plagio, ESQUIVEL intentó seguir con la trampa y logró que un Notario Público diera fe de que el autor original había reconocido que era él el que había robado la tesis de la magistrada, pero también era una versión falsa.

También en el proceso AMLO puso en marcha su estrategia de mentiras para defender a su candidata, dijo que era honesta y hasta pobre magistrada le dijo, que por los embates de los medios y los poderosos.

Pero sucede que los que tenían que elegir al presidente de la Corte no era el ‘pueblo bueno’ engañado por AMLO ni educado por la telebasura, sino los magistrados y ahí la mentira del presidente no se convirtió en verdad, ni siquiera por un momento y la plagiaría perdió y hasta podría ser echada de la Corte.

Por eso hoy que la verdad se impuso en el caso de la SCJN, hay que insistir en que repetir una o mil veces por parte de AMLO que la corrupción con su gobierno se acabó, no termina con ese cáncer público.

No, porque entonces personajes como MANUEL BARTLETT, PÍO y MARTIN LÓPEZ OBRADOR, MARIO DELGADO, ERASMO GONZÁLEZ, CLAUDIA SHEIMBAUM, MARCELO EBRARD, DELFINA GÓMEZ y hasta los hijos del mandatario estarían presos.

Repetir diez mil veces que se está pacificando al país con una estrategia de seguridad de abrazos y no balazos no ha acabado con la violencia, como la grey amloista sigue creyendo, porque hoy ya se rebasaron los 142 mil homicidios dolosos en México y amplias zonas de la nación son gobernadas por el narco.

Repetir que gracias a la austeridad y que no hay corrupción ahora se hace mucha obra y sin endeudar al país es una mentira que le creen los suyos, pero que no por eso se convierte en verdad y para ejemplo: la colocación de bonos de deuda por 4 mil millones de dólares que puso a la venta ayer su gobierno.

Repetir que México está alcanzando la autosuficiencia energética y que dejará de importar gasolinas es una gran mentira que le creen los poco ilustrados y que dista de la realidad, porque Dos Bocas no produce hoy un litro del hidrocarburo a pesar de que pronto cumplirá un año de haber sido inaugurada.

Repetir que el Aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, es uno de los mejores aeropuertos del mundo, no lo convierte en eso.

Hoy también a casi un año de su inauguración, el aeropuerto sigue vacío la mayor parte del día, porque México tiene casi dos años que fue degradado por las autoridades de aviación en el mundo.

Repetir que su gobierno es humanista no lo hace humanista, porque dejar sin medicamentos para el Cáncer y otras enfermedades a cientos de niños y adultos le perseguirá aun cuando ya no viva

Aludir casi a diario a la supuesta austeridad republicana no lo vuelve humilde y menos cuando decidió irse a vivir al Palacio Nacional, un monumento virreinal donde es atendido por más de 160 trabajadores para que sus deseos y los de su mujer se vuelvan realidad

Y si, tampoco repetir todos los días que es respetuoso de la libertad de expresión y ser un protector de los periodistas tampoco vuelve en verdad esa aseveración.

Porque las cifras en ese renglón también lo desmienten, más de 60 periodistas asesinados en los cuatro años de mandato, cada 15 minutos se agrede a un comunicador y México es considerado hoy el país más peligroso para esta actividad sin una guerra declarada.

Insisto, igual que hicieron los ministros de la Corte el lunes, llegará el momento en que las mentiras no puedan sostenerse más y la verdad colocará a LÓPEZ OBRADOR en el sitio que le corresponde en la historia… en la basura.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA