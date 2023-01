Violencia imparable

El reciente caso de homicidio o feminicido en contra de una muy querida mujer en ciudad Victoria, vuelve a encender las señales de alerta en Tamaulipas, pero de manera particular en ciudad Victoria, por ser el municipio con el mayor porcentaje de denuncias por violencia familiar.

No olvidemos que en este delito, la afectada en el 99 por ciento de los casos son las mujeres, lo que nos lleva a preguntarnos qué está pasando que por más esfuerzos que se hacen la incidencia sigue avanzando.

Reportes del titular del Observatorio Ciudadano en Victoria, en nuestra capital hay 7 mil 880 denuncias por violencia familiar y de estos, tan solo en la capital hay 1328 casos.

La indignación despertada en toda una sociedad el pasado fin de semana, por la muerte de Lenny L. no debe bajar de tono, su hija nuestra querida Nena y demás familiares tienen derecho a saber lo que pasó y que se sancione a los responsables de estos actos que sacuden el alma.

Como este hay otros casos desgarradores que luego de darse a conocer se van difuminando, porque no se les da seguimiento.

Ahí radica el problema, que se grita una vez, pero no se mantiene alzado el grito del ya basta.

La reciente conferencia del Fiscal Irving Barrios, fue inservible, porque con sus argumentos o falta de argumentos a nadie convenció.

La violencia contra las mujeres debe cesar y para lograrlo, son muchas autoridades las que deben actuar.

Pero también deben actuar las mujeres, denunciando, hablando, gritando, señalando lo que las afecta, lo que les duele, lo que las daña.

Dejemos de ser parte de una estadística roja y pasemos a ser una estadística productiva, seamos una estadística generadora de desarrollo.

EL DÍA DEL PERIODISTA

Con dolor en el corazón al recordar a nuestro amigo Antonio de la Cruz y su hija Cinthia, este 4 de enero en el Día del Periodista, se llevó a cabo la tradicional misa en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en ciudad Victoria.

El obispo Oscar Efraín Tamez Villarreal, ofició la misa y en su sermón, habló claro y franco de como el periodista es un simil del Apóstol San Juan con su experiencia con Dios de caminar hacia la Santidad,

El apóstol San Juan, es quien escucha, y luego da testimonio de la existencia de Dios.

Ejercer el periodismo, es hacerlo con pasión, la verdadera labor del periodista es de informar, está siempre alerta buscando la noticia, escucha y después va a informar, va a compartir la realidad.

En la experiencia con Dios, los periodistas también deben seguir los verbos de buscar, escuchar e informar.

En estos tiempos difíciles para el ejercicio de informar, un abrazo y un saludo a todos nuestros compañeros y amigos periodistas, que disfrutan esta gran labor generar opinión, de generar información, de estar en contacto con la sociedad, de buscar la verdad.

Por cierto hubo varias gorras como festejo, la mañanera en el Casino, la ofrecida por el Obispo y luego para rematar el día, la rosca del Delegado de Bienestar.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Comentarios: notinora@hotmail.com

noriko7009@gmail.com