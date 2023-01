Los compromisos del nuevo año

Pasados los días de asueto de fin de año, el gobernador Américo Villarreal Anaya pidió a sus colaboradores retomar de inmediato sus actividades, además de renovar el compromiso de redoblar el esfuerzo en el trabajo para poner al día lo que se necesita.

Villarreal encabezó a media semana la tradicional salutación, un evento institucional que durante años ha servido para que funcionarios públicos refrenden su compromiso mutuo de apoyo, de solidaridad y de confianza con el mandatario.

Este fue el caso de la salutación que con motivo del año nuevo se realizo en la Casa de Gobierno, en donde el gobernador se reunió con los titulares de algunas secretarías y sus respectivos equipos de colaboradores, para hacer un balance de los primeros días de administración y en dónde además enfatizó en su mensaje que la Cuatroté se caracteriza en Tamaulipas por el sentido de solidaridad, humanismo y enfoque en los resultados para generar condiciones de bienestar para la gente.

Es significativo observar que los secretarios de Gobierno, de Salud, de Administración, Seguridad Pública, Economía, Bienestar, Seduma y Desarrollo Rural acudieron al encuentro con Villareal y coincidieron en que el mensaje sintetiza el accionar de la administración estatal, que en su primer año quiere obtener rápidamente los resultados que se necesitan para que los ciudadanos vean que no depositaron su confianza en vano.

Aunque este tipo de actividades institucionales son frecuentes y hay otros eventos que se realizan cotidianamente, por la veda electoral no puede difundirse y es probable que los ciudadanos no se enteren de mucho de lo que ahí se habla o anuncia. El gobernador Américo Villarreal inició el año con mucha actividad, aunque por motivos de la veda electoral no se pueden difundir sus eventos.

El domingo el gobernador visitará Matamoros en donde estará como invitado especial a la ceremonia de premiación de un torneo de pesca que anualmente se lleva a cabo, para fortalecer la hermandad y la relación histórica entre aficionados a ese deporte en Matamoros y Brownsville. Después, Américo participará en el inicio de los trabajos del proyecto para aumentar el dragado en el puerto de El Mezquital, en Matamoros, uno de los proyectos de mayor impacto en el mediano y largo plazo para Tamaulipas, porque representa el reinicio de acciones que buscan dotar a la entidad de un nuevo puerto que apoye a empresas de los giros pesquero y energético que tienen planes para invertir en el estado.

EL DIPUTADO DE TERRITORIO Y CURUL

Aunque en el Congreso del Estado los legisladores disfrutan de un receso -si no merecido, sí marcado por la ley-, algunos diputados siguen realizando un activismo notable, ajustándose también a lo que establecen las autoridades electorales porque la veda pone restricciones severas a la promoción de su trabajo.

Por lo mismo es que hay quienes prefieren realizar encuentros con ciudadanos de manera discreta, los cuales alternan con reuniones virtuales y presenciales con empresarios, comerciantes y prestadores de servicios, para darles a conocer parte de las labores que llevan a cabo en el Congreso.

Justamente, recientemente el diputado tampiqueño Mon Marón tuvo varias reuniones con empresarios afiliados a la Coparmex Sur de Tamaulipas, a quienes habló de su tarea legislativa durante el período ordinario de sesiones que concluyó hace unas semanas, en el cual destacó que se convirtió en el integrante del Congreso que más iniciativas de interés ciudadano presentó.

El organismo patronal que preside Gabriel de Ibarra Elizondo tuvo su reunión virtual con Mon y cuando conocieron los resultados de su tarea en el Congreso, lo calificaron como un diputado que pasa tiempo en su curul, pero también en territorio, lo cual le permite obtener los resultados que presentó.

En su reunión virtual con los empresarios, Mon les dijo que los rubros en los que ha centrado su quehacer legislativo: la creación de iniciativas de ley a favor de la población en temas de transparencia y rendición de cuentas, personas con discapacidad, a favor de los animales, el medio ambiente, las mujeres, la niñez, la educación, los adultos mayores y los derechos humanos.

Con el próximo reinicio de actividades en el Congreso, a mediados de este mes, seguramente el legislador tampiqueño continuará con la presentación de iniciativas que tiene pendientes de definir y de consensuar entre sus compañeros de bancada.

POR TOMÁS BRIONES

abarloventotam@gmail.com