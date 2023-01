Salutación y preguntas

Los secretarios del gabinete de Américo Villarreal Anaya, deben tomar muy en serio el mensaje del mandatario.

Este es el primer año de su gobierno y se debe notar el cambio con las acciones, obras, programas, beneficios y la tarea no es fácil.

“Nuestro gobierno debe distinguirse por su humanismo, en donde el bienestar social debe ser la prioridad”, les dijo el mandatario, apenas el martes pasado cuando se dio la salutación con motivo del Año Nuevo, en un evento que se celebró en casa de gobierno.

Y el mensaje tiene fuerza, solo que a los secretarios y a sus equipos de trabajo, les falta aplicar “Voluntad y Trabajo”, un lema que lleva también mucho fondo y que concentra algo clave para ello: la disposición y la iniciativa.

No se trata de esperar el presupuesto para tener lo anterior, porque hasta hoy, no se percibe ese potencial que muchos, no todos, presumieron para poder llegar a ese nivel en el que hoy está el gobierno de una alternancia marcada por la voluntad de los ciudadanos y que quieren respuestas.

El mensaje llegó a los secretarios de Gobierno, de Salud, de Administración, Seguridad Pública, Economía, Bienestar, Seduma y Desarrollo Rural pero también sus equipos y el resto del gabinete ya tiene un adelanto de las recomendaciones en año clave para el gobernador Américo.

La autocrítica es algo que deben aplicar los Secretarios, más allá de que han sido meses sufridos en materia salarial, lo cierto es que deben hacer un ejercicio si están respondiendo a las exigencias en el arranque de este gobierno.

Es decir, en el camino se quedaron muchos políticos con oficio, experiencia, conocimientos en muchas materias que siguen buscando o esperan una oportunidad.

Por eso la autocrítica debe caer ya en quienes están en funciones. El mismo gobernador debe hacer un ejercicio al respecto, por ejemplo: ¿quién de los que están con él tiene la altura para haber llegado a ese nivel?.

Es decir, hay secretarios que hubieran sido muy buenos directores operativos o subsecretarios, aquí es dónde debe aplicarse la autocrítica.

Hoy, en esta etapa de la salutación que por cierto

era una costumbre que los gobernadores tenían con su gabinete y que se perdió con el tiempo; hoy lo está retomando y aprovechando el doctor Américo Villarreal Anaya para que todos se comprometan en serio a sacar adelante las tareas de gobierno, pero es el momento para identificar también al hombre o la mujer fuerte.

Sin duda que el gobernador es quien tiene la fuerza mediática y operativa en su gobierno, pero de sus secretarios ¿quién le está dando fortalezas?.

Hoy Tania Contreras figura de manera importante porque es el periodo y los temas la colocan en esa posición, pero Héctor Villegas o el jefe del gabinete en dónde están. Al interior ellos observan las fallas o muchos lo hacen pero ¿quién los corrige?…

Mientras llegan las respuestas y sin dejar el tema del gobernador, este domingo estará en Matamoros, como invitado, premiando a los ganadores del torneo de pesca de la hermandad entre los aficionados de este deporte de Matamoros y Brownsville, de acuerdo a lo que se lee en su agenda de trabajo

También estará encabezando el arranque de los trabajo de dragado del puerto de Matamoros que representa una de las obras emblemáticos del sexenio que detonará el desarrollo económico en el noreste del país y que trata para Tamaulipas empleos e inversiones.

Por Arturo Rosas H