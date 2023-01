Esto necesita tu equipo para meterse a los playoffs de la NFL

ESTADOS UNIDOS.- La NFL vive un momento muy difícil tras lo ocurrido con Damar Hamlin, sin embargo, la liga contempla que la Semana 18 se juegue conforme a lo planeado. Eso significa que estamos ante la última semana de la temporada regular y eso definiría los playoffs ya con la certeza de que dicho partido no se reanudará.

Por ello tenemos que hablar del escenario para cada equipo de cara a la Semana 18 de la NFL. ¿Qué necesitan para calificar los que mantienen esperanza? ¿Qué necesitan los ya calificados para agarrar un mejor lugar en los playoffs? Vamos con ello.

Primero que nada recordemos que son en total 14 los lugares disponibles en la postemporada de la NFL: 7 en la conferencia Americana y 7 en la Nacional. De esos 14, 11 ya están ocupados, 6 en la Nacional y 5 en la Americana.

El escenario en la AFC de cara a los playoffs de la NFL

Del lado de la Conferencia Americana, los calificados son los siguientes:



Los equipos que aún pelean por uno de los dos boletos restantes son los siguientes:

– Jacksonville Jaguars (AFC Sur, 8-8): Una victoria o empate contra Titans les asegura el título divisional y el boleto a los playoffs de la NFL como cuarto sembrado.

– New England Patriots (AFC Este, 8-8): Una victoria contra Bills en la Semana 18 les asegura el boleto a playoffs. De perder, necesitan que Dolphins, Steelers y Titans también pierdan.

– Miami Dolphins (AFC Este, 8-8): Necesitan derrotar a Jets en la Semana 18 y esperar que Patriots no le gane a Bills.

– Pittsburgh Steelers (AFC Norte, 8-8): Deben vencer a Browns y esperar que Patriots y Dolphins no ganen en la Semana 18.

– Tennessee Titans (AFC Sur, 8-8): Están obligados a ganar contra Jaguars en la Semana 18.

El escenario en la NFC de cara a los playoffs de la NFL

Del lado de la Conferencia Nacional, los calificados son los siguientes:



Los equipos que aún pelean por uno de los dos boletos restantes son los siguientes:

– Seattle Seahawks (NFC Oeste, 8-8): Una victoria contra Rams y una derrota de Packers les asegura un lugar en los playoffs de la NFL.

– Detroit Lions (NFC Norte, 8-8): Necesitan ganarle a Packers en la Semana 18 y esperar que Seahawks no gane su partido.

– Green Bay Packers (NFC Norte, 8-8): Con una victoria contra Lions aseguran un lugar en playoffs de la NFL.

Así se jugará la Semana 18 de la NFL

Ahora que sabes qué necesita cada equipo para calificar a playoffs, te dejamos el dato de cuándo y a qué hora se juega cada partido de la Semana 18 en la NFL, esto claro sujeto a cambios por eso de que Bills podría decidir no jugar su último partido, aunque eso se antoja difícil ante la mejoría de Damar Hamlin.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS