Nos piden que no digamos nada: Testigo del choque en el metro

MÉXICO.- Este sábado 7 de enero el Metro de la Ciudad de México nuevamente se vio envuelto en una tragedia, esto luego de que se registrara el choque de dos trenes en el túnel entre la estación La Raza y Potrero, pertenecientes a la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo.

Fue minutos antes de las 10 de la mañana cuando en redes sociales la cuenta del Metro CDMX indicó que el servicio de Indios Verdes a Guerrero de esa línea quedaba suspendido. “Personal del sistema labora en la zona por incidente”, indicó el Metro sin dar más detalles.

#AvisoMetro: No se ofrece servicio de Indios Verdes a Guerrero de la Línea 3, personal del sistema labora en la zona por incidente. El servicio provisional de ofrece de Hidalgo a Universidad. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 7, 2023

Usuarios involucrados en el accidente de la Línea 3 del Metro han dado sus testimonios

Sin embargo, en plataformas como Twitter varias personas comenzaron a pedir ayuda y difundieron fotos del choque en cuestión que lamentablemente dejó a 4 personas prensadas, 10 heridas y al parecer una persona fallecida, de acuerdo a información de Martí Batres, Secretario de Gobierno de la CDMX.

De hecho ha sido a través de esa red social donde muchos de los usuarios que viajaban en los vagones, y quienes tuvieron que caminar por las vías para salir de la estación, han denunciado el gran tiempo de espera que pasó para que los servicios de emergencia llegaran al lugar.

Hola buenos días necesitamos ayuda @MetroCDMX acaba de chocar el metro en la estación la raza estamos atrapados pic.twitter.com/NTueb3qCsK — Meilin Granillo (@GranilloMeilin) January 7, 2023

Personas atrapadas y los elementos de seguridad llegaron tarde al lugar de los hechos

En uno de los videos captados se aprecia cómo varios usuarios llaman la atención de los elementos que caminan por el túnel para ver lo ocurrido. “Nos urge, nos urge” se escucha decir a una mujer dentro del vagón donde las personas piden auxilio.

⚠️Vamos con información. Usuarios lesionados del metro ruegan por auxilió después del choque de vagones en la línea 3 del #MetroCDMX #Rubriknews pic.twitter.com/bEh4gwlekX — Daniel???????? (@Danielrubrick) January 7, 2023

“Nos piden que no digamos nada”, dijo otro usuario afectado

Por otro lado, un usuario entrevistado por el periódico El Universal, cuenta bastante nervioso el cómo hay gente atorada en los vagones que chocaron y las mismas autoridades les pidieron que no grabaran ni dijeran nada sobre el incidente.

“Tardaron mucho… no nos querían ayudar en sacarnos. No nos decían nada, había gente que necesitaba salir, que estaba atorada y nadie nos ayudó”, indicó el usuario en su relato. “Tardaron cerca de 40 minutos en ayudarnos a salir”.

???? Usuarios que viajaban en el vagón que chocó en la Línea 3 del Metro de la CDMX, reportan que tardaron en brindarles atención y que hay gente atrapada.#VIDEO Especial pic.twitter.com/qg1qw90hfz — El Universal (@El_Universal_Mx) January 7, 2023

En otro de los videos se escucha también cómo los policías de la estación piden a una usuaria que guarde su teléfono y le dice que no puede grabar.

#MetroCDMX todavía los policías se ponían violentos y hacían que borraran los vídeos pic.twitter.com/ZLYwpGKEun — Yeni (@Yeni74973116) January 7, 2023

Muchas personas tuvieron que irse por su propio pie ante la falta de atención

Más testimonios obtenidos por Foro TV, señalan que varias personas lesionadas tuvieron que salir por su propio pie de las instalaciones del Metro pese a tener lesiones. Reportan que algunos servicios de emergencia no encontraron graves sus heridas y decidieron no brindarles mayor atención.

“El paramédico me dijo que no me iban a atender y que me tomara un paracetamol y me sacara una placa por mi cuenta (…) me dijo que era un esguince cervical“

???? La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), en la estación Potrero previo al informe oficial sobre la colisión de esta mañana. pic.twitter.com/TjJ83nHDjq — REFORMA (@Reforma) January 7, 2023

???? La Fiscalía General de Justicia de la CDMX dio a conocer que inició una carpeta de investigación, tras el choque registrado esta mañana en la Línea 3 del Metrohttps://t.co/lpch6kWJ8d — El Universal (@El_Universal_Mx) January 7, 2023

"Chocamos y muchas personas salieron volando”, relata Patricia, de 22 años, con la mano en el pecho, todavía adolorida por el impacto entre dos trenes del Metro entre la estación Potrero y la Raza. Video: Eduardo Miranda https://t.co/ADjNC399s6 pic.twitter.com/KDdvZ5AS5i — Proceso (@proceso) January 7, 2023

Otro joven aseguró que vio el momento en que algunas personas quedaron atrapadas y que los diferentes usuarios del Metro intentaron ayudar, pero les fue imposble. Reportan que el choque produjo que varios tubos se rompieran y prensaran a diferentes personas.

“Fueron de 20 a 30 minutos (entre el choque y el momento en que sacaron a la gente). Los paramédicos pasaron rápido hacia la parte donde estaban las personas más afectadas. Nosotros como no estábamos muy afectados, osea, pódíamos caminar, pues sólo nos fueron desalojando“.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS / IMAGEN: @ThiagoS51800557 y @GranilloMeilin