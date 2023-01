Sube consumo de drogas en menores

VICTORIA, TAM.- El consumo de drogas sintéticas como el cristal ha aumentado entre los menores de edad, de acuerdo al registro de faltas cometidas en Ciudad Victoria.

De cada cinco personas detenidas por consumir sustancias prohibidas en vía pública, hasta cuatro son menores de edad, lo cual preocupa al bando de policía y buen gobierno quienes manifiestan la mayoría de estas son por drogas y no por alcohol, como ocurría en el pasado.

Edgar Alfred Silva Zaldívar, coordinador de jueces calificadores de la delegación del 2 Zaragoza, manifestó que entre las sustancias que más consumen los menores de 18 años a plena luz del día en la calle son marihuana y cristal.

Silva Zaldívar señaló que es preocupante que el 90 por ciento de los detenidos por consumir alguna sustancia en la calle son menores de edad: “Si me llegan a la semana 5, tres o cuatro son menores de edad” “De 40 personas detenidas en una semana 25 o 30 son por alterar el orden, 3 o 4 por hacer sus necesidades fisiológicas y el resto son personas que en la vida pública consumen algún tipo de sustancia prohibida como es la marihuana, piedra o crico (cristal)”.

Según el reglamento municipal de Bando de Policía y Buen gobierno en su capítulo II de faltas señala como falta grave “VIII.- Consumir o transitar en la vía pública bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra substancia que produzca efectos similares”. Las sanciones aplicables por la comisión de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, son apercibimiento, amonestación, multa y arresto de 36 horas, con el derecho de comunicarse con algún familiar.

El valor de una multa puede ir desde una Unidad de Medida que actualmente está en 89.62 a 20 UMAS es decir mil 792 pesos con 24 centavos y cuan

do el infractor no pagara la multa impuesta, el Juez Calificador la permutará por arresto que no exceda de treinta y seis horas. En cuanto a las faltas cometidas durante el mes de diciembre, contrario a los que pudiera pensarse por la cantidad de fiestas y alcohol consumido, en esta época decembrina cayo más del 50 por ciento el número de detenidos.

“Fue a la baja, donde esto incrementa es en el periodo vacacional pero de semana santa y verano, donde hace calor, la gente quiere tomarse una cerveza y ahí es cuando estadísticamente se da la alza”.

Señaló que las bajas temperaturas aún más la entrada del frente frío que bajo hasta 2 grados a Ciudad Victoria durante varios días, ayudó a que hubieran menos faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Por Raúl López García