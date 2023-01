Tampiqueños no reportan modificación de vivienda

Por lo menos 5 de cada 10 personas que acuden a pagar el predial no reportan la modificación de su vivienda, situación que les genera problemas en caso de querer vender, rentar o traspasar.

Julián Zorrilla, director Jurídico del Ayuntamiento de Tampico dijo están pidiéndole a la gente que revise sus datos, ya que de hacer alguna modificación a su hogar se debe declarar.

“Todos nos decían que pagaron su predial pero no declararon las modificaciones a su vivienda por lo tanto no tienes actualizado los datos, no vas a poder hacer ningún trámite, venta, crédito bancario, donación”.

Recordó que cualquier modificación al hogar se reporta, así sea una techumbre, barda o pequeños detalles.

El año hubo varias situaciones donde la gente buscaba vender una propiedad o sacar un crédito bancario y no podían, porque las especificaciones de esa estructura no coincidían con los datos en catastro.

“De cada 10 la mitad no hace los reportes, porque piensan que si ellos reportan van y piden permiso de construcción se les va a cobrar caro, y no”.

Javier Cortés/ La Razón