CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Padres de Jorge Fernández esperan que tribunal federal resuelva a la brevedad el recursos de inconformidad presentado y con ello se decrete la libertad para su hijo, quien actualmente está preso y acusado del feminicidio de su esposa, la ciudadana española Pilar Garrido Santamans.

Martín Lozano Méndez, abogado de Jorge Fernández González, dijo que la sentencia que pesa sobre Jorge Fernández González no está firme, pues aún está pendiente que un Tribunal Colegiado resuelva el recurso interpuesto.

Recordó que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Coahuila, dejó insubsistente la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Y aunque no se concedió el Amparo de una manera “lisa y llana, si devuelve la jurisdicción a los tribunales de justicia, para que enmienden y se ajusten a las directrices que en esa ejecutoria se diseñaron”.

En la resolución, los magistrados consideraron que el Tribunal de Enjuiciamiento se basaron en “percepciones” de los policías”, sin embargo, el Supremo Tribunal de Tamaulipas, ratificó la sentencia, lo que fue rechazada por una magistrada de Coahuila el 19 de noviembre del 2021.

En una segunda oportunidad, el Supremo Tribunal de nueva cuenta repite la resolución para una sentencia condenatoria al esposo de María del Pilar Garrido, lo que fue aceptado el 8 de febrero del 2022, por el magistrado Daniel Ricardo Flores López, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del 19 Circuito.

Ahora, un magistrado diferente, debe elaborar el proyecto para determinar si con la sentencia del tribunal estatal, se dio cumplimiento al amparo de los Fernández o se debe acatar la consideración del tribunal de Coahuila.

“Estamos ante un escenario perfecto, dadas las condiciones que vive el país y Tamaulipas, para que se haga justicia; si en verdad se quieren transformar las instituciones, los escenarios negativos que han permeado políticamente al país y al estado”.

Para el defensor de Jorge Fernández, el caso en que se acusa a Jorge Fernández del asesinato de su esposa y que motivó el juicio de amparo, tiene similitud a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el caso del amparo 100/2020, promovido por tres personas acusadas de secuestro y que motivó la publicación del documental “Duda Razonable”.

El Pleno de la SCJN, advirtió en ese caso se podría involucrar diversas irregularidades y violaciones a derechos de los acusados, las cuales podrían insertarse en un patrón de violaciones sistemáticas a derechos humanos cometidos por autoridades locales encargadas de la procuración e impartición de justicia, en perjuicio de personas que han sido acusadas de un delito.

Para el abogado defensor Martín Lozano, la “verdad” considerada por el tribunal de enjuiciamiento aquel 10 de enero del 2019 que sentenciaron a Jorge Fernández a 47 años de cárcel por el feminicidio de su esposa Pilar Garrido, “está sumamente cuestionada”.

“Si no fuera así, desde el primer juicio de amparo que se promovió, los magistrados hubiesen decidido con sencillez, confirmar la sentencia condenatoria, y si no fue así, es porque encontraron razones verdaderas para decir que en el caso no se encontraba superada la duda razonable”, señaló.

Jorge Fernández Villarreal, Adriana González padres de Jorge Fernández González y el abogado Martín Lozano, hicieron un llamado a los magistrados del segundo tribunal colegiado del 19 circuito en ciudad Victoria, para que lleven a cabo un análisis a conciencia del amparo.

“Pero sobretodo, las formas y términos en que el supremo tribunal de justicia a través de su sala colegiada penal, va a dar cumplimiento y no haya una repetición de la sentencia primigenia”.

Explicaron que en la resolución, los magistrados de Tamaulipas abordaron temas que no fueron materia en el juicio, entre otras las presuntas contradicciones en que el esposo de la víctima pudo haber incurrido, cuando él era una víctima.

“Y eso ya se estableció categóricamente que no es válido; si descartamos esas pruebas, lo que queda son meras sospechas, indicios aislados que jamás pueden permitir condena de persona alguna”.

Los padres de Jorge Fernández aseguraron que no se darán por vencidos hasta que se haga justicia a su hijo y se demuestre su inocencia, asegurando tener el respaldo de la familia de Pilar Garrido en España, quienes se encargan del menor hijo de la pareja.

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON