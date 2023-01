Incrementa demanda para adquirir becas de educación

Debido a la mala situación económica que atraviesan distintas familias de Tampico, los estudiantes de prepa y universidad buscan adquirir una beca a través del ayuntamiento porteño.

Jesús Menaah Rodríguez, director del Instituto de la Juventud indicó que la cifra se elevó un 15 por ciento, pues cada vez el dinero rinde menos a causa de la inflación.

“La situación económica no nada más de la ciudad sino del mundo, hay inflación, el salario mínimo ha aumentado y no es porque es más dinero sino porque el dinero que teníamos ya no alcanzaba”.

Reconoció que la demanda incrementa cuando inician las clases, por ahora han recibido 10 solicitudes principalmente para escuelas privadas.

Recordó que las escuelas implementaron becas COVID, para ayudar a los estudiantes además de que era más accesible.

Sin embargo, no descarta que lleguen más solicitudes a la oficina ya que son más de 15 instituciones educativas las que permiten la gestión de una beca.

Javier Cortés/ La Razón