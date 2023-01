Organizan concierto para ayudar a Emily

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Alfonso Viera padre de Emily Kataleya Flores, “Súper Emily”, informó que este próximo 25 de febrero varios artistas urbanos unirán sus esfuerzos para realizar un concierto a favor de su hija.

Ello no será en cualquier lugar, sino dentro del Auditorio del Centro Cultural Tamaulipas con acceso de 100 pesos, recurso que será donado a favor de la pequeña matamorense.

Pese a su corta edad, Flores Hernández tiene dos años luchando contra un cáncer, enfermedad que ha puesto su vida en riesgo en varias ocasiones, luego que la cambió radicalmente y la de sus seres queridos quienes tuvieron que mudarse de su natal Matamoros a Victoria.

Lamentablemente la semana pasada el señor dijo que desde hace meses la quimioterapia ya no dieron resultados a su pequeña de cuatro años, pero le ayudaba a no sentir tanto dolor y finalmente los médicos no le dieron más esperanza.

Emily regresó al Hospital Infantil con fuertes dolores el domingo pasado, después que los médicos la mandaron a casa luego de haber hecho lo humanamente posible por devolverle la salud.

“La oración de la semana fue… Que mi niña amanezca mejor el domingo por favor Dios para poder ir a la iglesia a cantarte, agradecerte, gozarnos con los que gozan. Pero no fue así, Emily amaneció con dolores insoportables desde las 4 am que me parten el corazón por no poder hacer nada, más que clamar, así como he clamado desde hace mucho tiempo con la bomba en la cabeza y un nudo en la garganta”.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON