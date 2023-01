Ex funcionarios gastan confiados

Existe la percepción entre muchos ex funcionarios que están involucrados en actos deshonestos y de corrupción de la pasada administración que sus pecados podrían quedar en el olvido, es decir, que las actuales autoridades fiscalizadoras dejarían pasar por alto sus múltiples fechorías cometidas.

Para imaginar o pensar que esto podría suceder ponen como ejemplo lo que a sucedido con los exalcaldes capitalinos XICOTENCATL GONZALEZ URESTI y PILAR GÓMEZ LEAL a ambos como bien se sabe se las ha evidenciado haber cometido desvíos millonarios, principalmente al primero, sin embargo nada ha pasado los dos siguen haciendo vida de reyes con los millones que se llevaron.

En esto las autoridades municipales encabezadas por LALO GATTAS BAEZ tienen que ver aunque el edil local en sus últimas declaraciones ha comentado que habrá de procederse en su contra, pero por el momento todo parece a juzgar por los hechos, que el caso va directo quedar en la impunidad.

Es por ello que muchos pillos que se despacharon con la cuchara grande el sexenio anterior piensan que lo mismo habrá de suceder con sus pillerías cometidas.

En tanto ya recuperada la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado por el bando morenista su presidente URSULA SALAZAR MOJICA nomas no encuentra la manera de coincidir con el resto de sus compañeros de bancada, son más las diferencias que las coincidencias las que existen.

El problema es que la situación comienza a tensarse de una forma peligrosa, tanto que batallaron para recuperar la JUCOPO y ahora por inexperiencia y falta de tacto de la diputada URSULA podrían comprometerla nuevamente.

Recordar que así empezó ARMANDO ZERTUCHE ZUANI al grado de no quedar de otra que perder la JUCOPO y con el apoyo de sus mismos “compañeros” de partido.

Tal vez por ello es que las diputadas del PAN aún no terminan por aceptar irse a MORENA, los continuos cambios de pensar y de actuar de la diputada URSULA son aparentemente la principal causa.

En otras cosas la virulencia desatada en los primeros días del 2023 en algunos municipios de la entidad principalmente en los fronterizos, parece a juzgar por los hechos ir a la baja, al menos las autoridades policiacas no han informado nada al respecto.

El reacomodo policial instruccionado por la jerarquía al menos por ahora parece surtir efecto, sin embargo no hay que confiarse en absoluto menos en este complicado tema de seguridad.

En otro punto, quienes ya no aguantan un día más son los Centros de Atención al Migrante ubicados en los municipios de H. Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, ahí el hacinamiento es brutal por decir lo menos.

Lo más grave del asunto es que el éxodo de migrantes de los Estados Unidos al lado mexicano sigue aumentando sin que haya por el momento alguna estrategia del gobierno federal para frenar la llegada de miles de inmigrantes.

Peor el tema pues también de los países centroamericanos sigue fluyendo la llegada a México de indocumentados todos con la firme idea de cruzar a territorio gringo.

Debido a esto ya lo comentó el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, al señalar que hay que atender el caso pues muchos de estos inmigrantes lamentablemente son coptados a la fuerza por la delincuencia organizada.

Por cierto el gobernador VILLARREAL ANAYA fue invitado por la Secretaria de Energía ROCÍO NAHLE para visitar la Refinería Olmeca o “dos bocas” ubicada en el estado de Tabasco.

Ahí el mandatario estatal a parte de recorrer las instalaciones y conocer lo que ahí habrá de producirse, saludo de manera personal a decenas de trabajadores tamaulipecos que prestan sus servicios en dicha refinería.

En otro punto el candidato de MORENA al senado de la república JOSÉ RAMÓN GOMEZ LEAL pese a que asegura está muy por arriba en las encuestas y por tanto habrá de ganar la elección la verdad es que nomás no levanta, es más existen encuestas reales que así lo indican.

El asunto es que no nadamas es el también conocido como JR quien anda por los suelos en lo que a aceptación ciudadana se refiere igual o peor andan sus contrincantes políticos MANUEL MUÑOZ CANO del verde y peor aún, la panista IMELDA SAN MIGUEL.

La contienda avanza sin pena ni gloria y no se ve como puedan revertir la evidente animadversión que existe por parte de la ciudadanía que nomás no los pela.

En otro tema el rector de la UAT GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS participó en la XXX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Durante el importante evento se eligió al Dr. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA ex rector de la Universidad de Tlaxcala como Secretario General de esa agrupación nacional.

El rector MENDOZA CAVAZOS felicitó al nuevo dirigente expresando su objetivo de seguir sumando esfuerzos para el fortalecimiento de la educación superior en el país.

