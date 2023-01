Nada que festejar en el IMSS

No hay nada que festejar por los 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues en los últimos sexenios ha sido saqueada y golpeada.

Hoy en día es una unidad médica que no cumple con sus objetivos para lo que fue fundada, su atención es a medias.

Para empezar, hay desabasto de medicamentos, tampoco hay doctores especialistas para poder atender enfermedades tan sensibles como el cáncer y el VIH.

Los mexicanos pagan de su salario una cuota para la manutención de la atención médica, no es gratis y seguramente nunca lo será.

Hablando de la zona sur, las instalaciones están para llorar, hay médicos y enfermeras (no todos) que tratan muy mal a la gente, no tienen tacto ni corazón, pese a que comen de los derechohabientes.

Los aparatos han ido caducando o se descomponen, pero ya no los reparan, mucho menos compran nuevos, y a veces no hay, ni unos rayos X.

Desde que llegó la Cuarta Transformación el MSS se encuentra en un bache, las cosas van cada vez peor, pues en el pasado han aplicado agua en lugar de medicamentos, y en este sexenio fue lo mismo pero con tratamiento renal.

El IMSS huele a corrupción e impunidad, desgraciadamente muchas personas

no tienen el dinero para optar por una atención privada y tiene que vivir la odisea de acudir 20 veces para que le surtan un medicamentos.

Las operaciones son una odisea, casi – casi, hay que hacer fila como en las tortillas, y van a paso tortuga.

Esta institución nació con intenciones muy nobles, pero se han quedado a medio camino y otras han desaparecido.

EL JR RECORRE 38 MUNICIPIOS

Ya en la recta final de la campaña “extraordinaria” que se vive en Tamaulipas, el abanderado que más ha visitado a los municipios es José Ramón Gómez, quien representa a Morena y el PT.

Ha estado saludando a la población de 38 municipios de la zona norte, centro y sur, para escuchar cada una de sus peticiones para llevarlas a la cámara de Senadores.

Ha detallado cada una de sus propuestas en materia de Migración Ordenada, Trabajo y Previsión Social, Región Fronteriza, Seguridad en Tamaulipas, Desarrollo y Bienestar Social, así como Ciudadanía Participativa e Informada.

En cada una de sus visitas, el gallo guinda ha sido bien recibido por los diferentes sectores de la sociedad: desde los empresarios hasta los líderes de colonia que le reconocen su trabajo y lo han bautizado como el “instaurador de la cuarta transformación”.

En sus recientes visitas ha quedado claro que la zona sur del estado arropará a JR en las urnas el próximo 19 de febrero, para que mantenga esta posición en manos de Morena.

Las encuestas no sólo lo ubican que va a ganar las elecciones, sino que estará arrasando.

LLEGA TAMPIQUEÑO A GABINETE

Y otro tampiqueño logró llegar al Gabinete del Mandatario Américo Villarreal Guerra, se trata del empresario, Raúl Hernández, quien tiene una importante trayectoria en el sector hacendario.

Hermano del ex Diputado local, Eduardo Hernández, quien de manos del jefe estatal recibió este nombramiento.

Estará a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, ha tenido otros cargos en el Congreso estatal y en Hacienda.

POR MARIO ALBERTO PRIETO