Apagones en fraccionamiento de Altamira se registran desde hace 10 años

Más de 30 familias del fraccionamiento Laguna Florida 2 en Altamira, se quedan de manera frecuente sin suministro de energía eléctrica desde hace 10 años.

Durante este viernes estuvieron sin el servicio durante unas horas, pero los afectados comentaron que han estado hasta tres días sin luz.

“Es una falla constante y no sabemos el motivo, ahorita no hay tanto problema porque el clima está fresco, pero en temporada de calor no se puede estar en las casas”, comentó la señora Juana Hernández.

Cuando se presentan altas temperaturas, algunas personas optan por irse con familiares a dormir.

“No se puede dormir bajo estas condiciones, el calor es insoportable y la gente se va con sus familias a otras colonias y solo es una cuadra la que se queda sin luz”.

Algunos vecinos de Laguna Florida, comentaron que los bajos voltajes y los apagones empezaron a presentarse desde que fue construido el fraccionamiento Abedul, en el que viven más de mil familias.

A mediados de semana, los residentes de la colonia Altamira Sector Tres protestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad por dos postes que están a punto de caer y con cualquier movimiento de los cables se quedan sin energía eléctrica.

“Desde hace cinco años que hemos pedido el retiro de los postes y simplemente no hacen caso”.

En el fraccionamiento Canarios, también se manifestaron porque la CFE los dejó sin suministro durante varias horas.

Oscar Figueroa

La Razón