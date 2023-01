“Chaparro Chuacheneguer” se retira de redes sociales porque se volvió millonario

Las redes sociales nos han dejado una larga lista de personajes inolvidables que se ganaron el corazón de millones de personas; sin embargo, toda la fama también llega a su fin, ya sea porque se acaba una tendencia o porque así lo decidió cada figura que se volvió viral en plataformas como Facebook, Twitter o Instagram. Uno de los más importantes de los últimos años es Chaparro Chuacheneguer, quien con sus ocurrencias hizo reír a millones de personas y que tras volverse millonario tomó la decisión de alejarse para siempre del Internet.

Este fin de semana las redes sociales se vistieron de luto, luego que el Chaparro Chuacheneguer compartió un mensaje muy importante a través de su cuenta oficial de Facebook para aclararle a sus fans que se mantendrá alejado del entretenimiento, para disfrutar de sus vacaciones, gastar su millonaria fortuna e incluso ayudar a otros al regalar casas y carros. La noticia rápidamente de viralizó en la red y aunque aún no está claro si se trata de un hecho cien por ciento verdadero o de una broma, los fans ya lo están despidiendo.

“La página se cierra para siempre”, así se despidió

Alejandro Rodríguez, nombre real de este icónico personaje del Internet, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram para presentarse y despedirse de su personaje del Chaparro Chuacheneguer, a quien se refirió como “un personaje muy bonito” y que además le dejó alegrías, amistades y lugares tras su salto a la fama. Aunque el influencer recordó todo lo bueno de haberse vuelto viral, no dudó en precisar que su figura también fue arduamente criticada y odiada en las redes, por lo que tras volverse millonario finalmente se aleja de la fama.

“Así como fue criticado hizo feliz a muchas familias y gracias a los millones y millones de reproducciones, gané, gané pero mucho dinero. Ahorita ya no sé ni qué hacer; ya compré terrenos, ya compré negocios, tengo muchos carros, muchas casas. En realidad ya no sé qué hacer con tanto dinero que voy a llegar a volverme loco”, precisó.

En su video con más de dos millones de reproducciones, Alejandro Rodríguez también aprovechó para afirmar que de tanto dinero que ha logrado conseguir no cree poder acabárselo y aunque por el momento inicia sus vacaciones en París, Francia, dejó en claro que no desamparará a las personas que lo volvieron famoso y que ahora necesiten de él. “Les voy a regalar casas, les voy a regalar carros para toda la gente que en realidad lo necesite”, dijo antes de agradecer y despedirse de sus fans.

Antes de terminar con su mensaje, destacó que la página del Chaparro Chuacheneguer se “cierra para siempre”; sin embargo, un detalle que podría advertir sobre una broma es que les deseó a sus fans una feliz Navidad y próspero Año Nuevo, aunque el primer mes del 2023 está por terminar. Cabe destacar que después de dicho video, la página se ha mantenido activa compartiendo algunos memes, aunque los seguidores no han dudado en despedirse de la figura.

“Dios te acompañe, me hiciste reír con tus ocurrencias”, “ese video ya es viejo a mí no me engañas”, “si vas a cerrar tu cuenta como me pongo en contacto contigo para mi casa y mi carro”, “me hacía reír mucho Dios lo bendiga por su buena intención muchas gracias Alejandro” y “todo tiene un final” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.