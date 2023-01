Niño desaparece jugando a las escondidas; fue hallado en otro país 6 días después

Un adolescente, de tan solo 11 años de edad, se perdió mientras jugaba con sus amigos al escondite en Bangladesh; luego de seis días de intensas búsquedas, el menor de edad fue hallado a kilómetros de distancia de su país de origen, exactamente en Malasia. El insólito hecho sorprendió a miles de internautas en redes sociales y el caso rápidamente se difundió por todo el mundo, dejando a miles de padres de familia preocupados por las actividades recreativas que realizan sus hijos al estar en casa.

De acuerdo con autoridades locales, el adolescente, originario de Bangladesh, estaba jugando con amigos en la ciudad portuaria de Chittagong el pasado 11 de enero cuando, como parte de sus actividades, se escondió dentro de un contenedor de envío, pero mientras esperaba ser descubierto se quedó dormido y el depósito donde se encontraba fue enviado en un barco comercial que se dirigía a Malasia.

Fahim, a 15-year-old boy from Bangladesh chose a shipping container as a hiding spot while playing hide & seek with his friends. He fell asleep & was found 6 days later in a Malaysian port pic.twitter.com/FSnNbqav5d

— Levandov (@blabla112345) January 27, 2023