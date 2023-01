Cecotur pide que ley antitabaco sea pareja

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una ley antitabaco pareja exigen integrantes del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico a la autoridad competente, toda vez que para el comercio informal no hay restricciones en el cumplimiento de esa norma.

Su presidente Ramón Gómez Narváez dejó en claro que los comerciantes establecidos están en desventaja ante el comercio informal, el cual puede vender en cualquier lugar.

A lo anterior se suma el hecho de que nadie lo puede molestar, contrario a lo que sucede con los organizados.

“En el comercio informal no hay restricciones, todavía vemos algunos puestecitos en la banqueta que tienen exhibición de cigarros y los venden sueltos, eso está desde hace mucho prohibido”, indicó.

“Hacemos un llamado a la autoridad para que el reglamento, la ley, las disposiciones sean parejas, porque entonces nuevamente el comercio establecido queda en desventaja con el comercio informal”, detalló.

Al comercio informal no lo multan, no le prohiben, no lo molestan y al establecido sí, aseguró.

La ley dispone que los negocios no pueden tener a la vista de los clientes las cajetillas de cigarro, mismas que entregarán solo si los consumidores las piden.

Por Benigno Solís/La Razón