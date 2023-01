Analiza Salud opciones para otorgar bases en Hospital de Altamira

La Secretaría de Salud de Tamaulipas, reveló que se analizan diversas opciones para dar certeza laboral a los trabajadores del Hospital General de Altamira “Rodolfo Torre Cantú”.

El titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro afirmó que es válida la exigencia de los trabajadores, con quienes sostuvo una reunión la semana pasada, a fin de analizar las alternativas para concretar la certeza laboral.

Destacó que el acercamiento con los trabajadores ha sido cortés y que les da la razón de solicitar la base, aunque considera que la manera correcta no es hacer bloqueos, ya que se afecta a terceros que son ajenos a la problemática.

“Es uno de los puntos que le manejamos al Gobernador para tratar de resolver, el mismo viernes pasó gente y coincidió que pasó la gente de IMSS Bienestar haciendo un diagnóstico de cómo está el hospital porque existe la posibilidad de que sean basificados como parte de IMSS Bienestar, es una de las opciones”.

Otra opción es que las bases otorgadas para Tamaulipas por parte de la federación, algunas vayan para el hospital de Altamira.

“Deben exigir la base, deben pelear la base por la situación de patrimonio familiar y este hospital es el que menos gente de base tiene”.

Vicente Joel Hernández Navarro, añadió que, en la reunión con los trabajadores del Torre Cantú, dieron a conocer que no formaban parte del movimiento que se manifestaría.

“Se reunieron gran parte, los escuché y me dijeron que no eran parte de ese movimiento, yo no hago ninguna crítica a quien lo está haciendo porque tienen todo su derecho y decirles que estamos haciendo todo el esfuerzo para gestionar esta parte”.

Óscar Figueroa/La Razón