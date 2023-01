Faltan colonias por regularizar en Tampico

TAMPCIO, TAMAULIPAS.- El municipio de Tampico cuenta con colonias que no están regularizadas, la población vive con la incertidumbre de saber cuándo se les reconocerá legalmente su patrimonio.

Cuitláhuac Ortega Maldonado, comisionado de vivienda en Tampico, comentó que la regularización de dichos espacios no solo involucra al estado, también al municipio y al gobierno federal.

“Por causas de ellos mismos no lo han hecho y otros simplemente no pueden porque están en zona federal, como la colonia Independencia, que tiene todos los servicios públicos, calles pavimentadas, pero no pueden oagar predial porque no tienen escrituras”.

En este caso, CONAGUA tiene que iniciar los trámites y después ayuntamiento lo analiza con ITAVU para poder regularizar.

Algunos de las colonias que enfrentan esta problemática son: colonia Independencia, Vicente Guerrero, Francisco Villa, Moscú.

Explicó que hace tiempo el municipio solicitaba hacer el trámite por solo 700 pesos, pero el o la dueña del hogar se negaba.

“En aquel tiempo les cobraran 700 pesos y hasta la fecha no los han pagado, lo que ocasiona que cuando el titular fallece no deja más que deudas, de tener que pagar 700 pesos tienen que llegar a un juicio en donde los hijos tienen que pelear el terreno”.

Agregó que está pendiente un censo para conocer con exactitud las colonias y familias que no cuentan con la documentaciónde su casa, con el objetivo de comenzar a trabajar de la mano con ITAVU.

POR Javier Cortés / La Razón