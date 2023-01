Es un chavo-ruco, tiene 45 años de edad, muy buena onda y bien cuidado físicamente, hasta puede parecer inocente, pero es astuto, sabe ocultar su otro rostro, lo demuestra en su andar en la política por lo que se encuentra a un paso de ser Senador.

Podemos apostar que será el ganador de la elección extraordinaria este 19 de febrero, lo saben sus contrincantes, por eso ni siquiera se molestan en realizar una campaña o lancen ataques o señalamientos.

Otros, como el partido MC estuvo peor cuando de manera cobarde e irresponsable ni siquiera lanzaron un candidato para el despiste. Se declararon derrotados antes de comenzar.

JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, es el candidato de Morena y con sinceridad dice que sí gana, le encantaría le dieran la oportunidad de reelegirse al Senado.

En un encuentro con los reporteros, dice que no le gustan las entrevistas pactadas, porque no tienen chiste, nos pide que le pregunten de todo.

Así es como desliza que sus diferencias con su cuñado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA datan desde el 2005, seguramente por cuestiones familiares, no dijo el motivo personal, pero en ciudad Victoria trascendió una versión, pero es una cuestión delicada.

Sin embargo, reconoce que fue uno de promotor de las campañas de FRANCISCO JAVIER, por lo que le organizó eventos, le acercó organizaciones y apoyos para que obtuviera triunfos electorales.

La paga fue muy mala, ni siquiera le agradecieron, fue la primera traición que sufrió en la política, donde le han dado todo tipo de señalamientos y campañas de lodo, algunas de ellas fueron auspiciadas por el propio CABEZA DE VACA, cuando era gobernador de la entidad y el coordinador de las delegaciones federales, “me hizo la vida de cuadritos”, nos dice.

Confiesa que le hubiera gustado una campaña larga, pero vaya que disfruta la corta jornada que realiza, la mayoría de los municipios ya los visitó dos veces, pero algunos hasta en tres ocasiones.

Promete qué como Senador, mantendrá su ritmo de trabajo, visitando todos los municipios para escuchar las necesidades de los ciudadanos y tratar de solucionarlas.

JR señala que antes de recibir esta responsabilidad estaba por ingresar al equipo del Secretario de Gobernación, no dice el cargo, pero reconoce que era una alta responsabilidad.

Acepta que su candidato a la Presidencia, es ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, pero sí es otro el elegido se unirá a la campaña sin chistar, como lo hizo cuando no resultó elegido, al igual cuando perdió la oportunidad de ser candidato a gobernador. “Yo no me voy a pelear con nadie, siempre me he sumado”.

JOSÉ RAMÓN habló de su encuentro con la familia HERNÁNDEZ FLORES, con quien los une una amistad desde hace 25 años, inclusive se dice que estuvo a punto de contraer nupcias con una de las sobrinas de EUGENIO. Como caballero no habla del tema, lo que si es cierto es que estuvo a punto de casarse varias ocasiones.

La última vez fue con una regiomontana, con avanzados planes de boda, pero resultó que era muy celosa.

Tras el hecho, analizó las circunstancias y se dio cuenta que debía posponer sus planes matrimoniales, pues en su vida no saben los celos, ni le sobra el tiempo, por lo que tendría que buscar a alguien que compartiera sus sueños.

“Eso sí, como se lo digo a mi mamá, si me enamoró claro que me casó”. Su madre lo quiere ver con hijos.

JOSÉ RAMÓN sabe que ganará la elección, lo quiere hacer bien, pero cuida los detalles, hasta de las traiciones familiares.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez

Contacto:

patinadero@hotmail.com