Termina gestión nefasta

El próximo 4 de abril concluirá una gestión nefasta y antidemocrática del Instituto Nacional Electoral.

Ese día dejarán el INE el consejero presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes, pasando por encima de la obligación de actuar con apego a la ley en el ejercicio del cargo, el primero acordó arreglos con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, violatorios del principio de imparcialidad.

Según los audios dados a conocer en el 2022, como resultado de esos acuerdos en lo oscurito Córdova y compañía aprobaron los cambios de los estatutos priistas y a cambio el tricolor y sus aliados apoyaron el presupuesto presentado por el árbitro electoral.

“Lorenzo: presidente, ¿tienes inconveniente que busque a René para ver el tema del presupuesto?

Alito: Adelante, vamos a apoyarte con todo, vamos a defender al INE con todo… Hermano, necesito un favor urgente, hermano a mi secretario de Finanzas darlo de alta en el INE.

Lorenzo: Ok.

Alito: Muchas gracias, hermano, nada más dime con quién lo veo directo y, este, necesito verte para que me digas cómo declarar con todo el respaldo al INE, madame aquí unas líneas discursivas.

Lorenzo: listo, ya votamos la autorización para que el CPN haga las modificaciones estatutarias.

Alito: Extraordinario mi querido amigo muy agradecido.

Más adelante el jerarca priista dijo: hay que estar atentos porque los de Morena…van a querer el consejo nacional por el tema de las elecciones, hay que estar atentos y dime como ayudo.

Lorenzo: Si, esto está cantado. Tendrán que hacer presión para evitarlo, porque frente a eso no tenemos margen de maniobra

Alito: mi querido hermano, ¿qué día podemos tener una reunión con los diputados del PRI de la comisión de presupuesto? Estoy atento y quiero apoyarte con todo el presupuesto del INE para tener una estrategia e inteligencia en la ruta, ya hablé con varios grupos parlamentarios para jalar juntos en equipo.

Lorenzo: Te agradezco mucho. Ese es el último escollo que hay que superar antes de la elección, platiquémoslo pronto. Abrazo”.

RESOLUCIONES TORCIDAS

Con la salida de la mancuerna Córdoba-Murayama también concluirán las resoluciones sesgadas contra la 4T.

He aquí unos ejemplos. En el proceso electoral por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán de 2021, el INE inhabilitó las candidaturas del partido morenista, Félix Salgado y Raúl Morón, con el argumento de que los aspirantes no habían reportado los gastos de las precampañas, a sabiendas de que no había habido precampañas.

Ese rasero, sin embargo, no lo aplicaron al candidato del MC a gobernador de Nuevo León, Samuel García, ni al partido político. Este, como Salgado y Raúl Morón, incurrieron en la misma anomalía, no reportaron aportaciones utilizadas en la campaña electoral.

No obstante, el instituto no canceló la candidatura del aspirante, solo impuso una multa de 55.4 millones de pesos al partido político y de 448 mil 946 al candidato.

Como es del dominio público, a pesar de las artimañas del INE, los candidatos sustitutos Evelyn Salgado, y Alfredo Ramírez, ganaron la contienda electoral a los contrincantes del PRI y PRD, Mario Moreno, en el caso de Guerrero, y a Carlos Herrera, en el de Michoacán.

