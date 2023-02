Tío de Belinda revela que ella andaba con 3 al mismo tiempo, uno de ellos su primo

A pesar de no ser mexicana, una de las actrices más queridas en Tierra Azteca es sin duda Belinda, quien ha dado de qué hablar debido a las múltiples conquistas que ha tenido a lo largo de su carrera, pues recordemos que se le relacionó sentimentalmente con famosos como Lupillo Rivera, hermano de “La diva de la banda”, así como con futbolistas como Giovanni Dos Santos o recientemente con uno de los cantantes más exitosos del regional mexicano, Christian Nodal, con quien incluso había planes de boda.

Sin embargo, ahora la famosa se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de que un familiar suyo confesara que la cantante tuvo una relación con un consanguíneo, específicamente un primo, esto presuntamente mucho antes de haber estado con el cantante de “Botella tras botella”.

Recientemente, el tío de Belinda fue entrevistado en Madrid por el programa “Chisme no like”, respecto a su familia, hablamos de Fernando Peregrín, hermano de Ignacio Peregrín, es decir, el papá de Belinda.

A pesar de que Fernando Peregrín acusó a su hermano de haber estafado a sus padres para quedarse con el 60% de las acciones de la empresa familiar, lo cierto es que lo que más ha llamado la atención son las declaraciones en las que se refiere a las decisiones sentimentales de la actriz, modelo y cantante.

El tío de la protagonista de “Cómplices al rescate” aseguró que ella estaba teniendo una relación con tres hombres al mismo tiempo, confesó que uno de ellos era el reconocido cirujano plástico Ben Talei, mientras que otro era nada más y nada menos que su primo Jorge (Coque) Peregrín.

De acuerdo al presentador de Chisme No Like, Javier Ceriani, la mamá de Belinda era una de las personas que estaba enterada de esa relación entre familia, sin embargo, ella sabrá molestado y dejado de apoyar cuando los planes de casarla con Ben Talei se terminaron luego de que el se enterara que formaba parte de un triángulo amoroso en donde Belinda estaba con dos personas más. Al momento la cantante española y nacionalizada mexicana no se ha pronunciado respecto a esta polémica.

