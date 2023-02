Canadá derriba un objeto volador no identificado

CANADÁ.- Este sábado 11 de febrero de 2023, un misteriosos objeto volador no identificado surcó el cielo de Yukón, en Canadá, el cual fue derribado por un avión de combate estadounidense bajo las órdenes del primer ministro Justin Trudeau, quien confirmó el hecho, mediante su cuenta de Twitter. Esto ocurre un día después de que aeronaves de Estados Unidos hicieran algo similar sobre Alaska.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023