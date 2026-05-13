Registran 91 accidentes en un mes

La mayoría de los percances se originaron por la falta de precaución y otros por no respetar los altos

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Durante abril se registraron en Ciudad Victoria un total de 91 accidentes viales, de los cuales 79 involucraron vehículos y 12 motocicletas.

Las principales causas fueron la falta de precaución y no respetar los señalamientos de alto.

Además, dentro del operativo antialcohol se revisó a 3 mil 779 conductores, de los cuales 158 dieron positivo, por lo que sus unidades fueron retiradas.

El director general de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, Javier Córdova González, detalló que de los 91 accidentes registrados durante el mes pasado, 41 ocurrieron por falta de precaución, 28 por no respetar el alto, seis por conducir en estado de ebriedad y cuatro por exceso de velocidad.

En cuanto a los accidentes de motocicleta, indicó que diez se debieron a falta de precaución y dos por ignorar los señalamientos viales.

Sobre el accidente ocurrido el pasado 10 de mayo en la colonia Moderna, donde un joven motociclista resultó gravemente lesionado con desprendimiento de una pierna, señaló que el caso fue turnado a la Unidad de Atención y Decisión Temprana (UADT) de la Fiscalía General de Justicia del Estado debido a la gravedad de las lesiones.

Explicó que la función de esta unidad es orientar a las víctimas y resolver los casos de manera rápida mediante mecanismos alternativos de solución.

Respecto al operativo alcoholímetro, informó que durante abril fueron revisados 3 mil 779 conductores; de ellos, 518 fueron evaluados por el médico certificador y 158 resultaron positivos, procediéndose al retiro de sus vehículos para prevenir accidentes.

Destacó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad vial, reducir los accidentes y fomentar una conducción responsable en el municipio.

Asimismo, indicó que continúa vigente el programa “Moto Segura”, mediante el cual se instalan filtros preventivos para verificar que los motociclistas porten la documentación reglamentaria y promover una cultura de conducción responsable y defensiva.

De igual forma, se mantienen los operativos preventivos para detectar conductores bajo los efectos del alcohol, aplicando una política de cero tolerancia para motociclistas que conduzcan después de ingerir bebidas alcohólicas.