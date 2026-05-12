FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías por el caso huachicol fiscal; Argentina rechazó deportarlo

FGR formalizará extradición de Fernando Farías antes del 21 de junio

MÉXICO.- Fuentes de la institución confirmaron que el trámite se realizará antes de que venza el plazo legal establecido por los tratados internacionales.

De acuerdo con el Artículo 11 del tratado bilateral de extradición vigente entre México y Argentina, la Fiscalía dispone de un periodo de 60 días naturales para formalizar la petición tras la detención preventiva del señalado ocurrida el pasado 23 de abril.

“La fecha límite para que formalicemos la solicitud de extradición e informativa internacional es el 21 de junio. Mucho antes de que esa fecha llegue, estaremos formalizando la solicitud diplomática», detallaron fuentes internas de la FGR.

Según la Fiscalía, existen pruebas suficientes para sostener las órdenes de aprehensión libradas y el proceso de repatriación para que el mando naval enfrente a la justicia mexicana.

Actualmente, Farías se encuentra bajo control judicial en territorio argentino, en un reclusorio en Buenos Aires, donde se sigue el protocolo correspondiente tras su captura.

La FGR enfatizó que la investigación no se detiene con la solicitud de extradición, sino que continúa abierta para desarticular por completo la red de tráfico de combustible en la que presuntamente participaba el Contralmirante.

El contraalmirante Fernando Farías es señalado por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el huachicol fiscal, un esquema de defraudación mediante la importación irregular de combustibles.