Fiscal; justificar lo injustificable

Nadie en su pleno juicio cree absolutamente nada de las aseveraciones que hizo el Fiscal General de Justicia IRVING BARRIOS MOJICA al asegurar que jamás ha estado, estuvo o está al servicio de su real jefe, el ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA que como bien se sabe anda huyendo de la justicia por presuntos delitos cometidos.

Afirma el fiscal que todo lo que se dice de su cercanía con el ex mandatario son poses políticas y comentarios hechos al aire.

Como si no se supiera que fue impuesto y mantenido en su cargo aun hasta después de la actual administración morenista encabezada por el doctor AMERICO VILLARREAL ANAYA, por necedad de GARCIA CABEZA DE VACA o acaso cree que la cabeza de la Cuarta Transformación lo quiere echar nomas porque si?.

Como olvidar que fue artífice de las una mil fechorías ordenadas desde el tercer piso de Palacio de Gobierno donde lo que predominó fueron las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios públicos morenistas incluyendo al ahora gobernador VILLARREAL ANAYA y miembros de su familia, órdenes que el mismísimo IRVING BARRIOS trajo siempre bajo su brazo.

Todo mundo igual sabe perfectamente que sigue obedeciendo a su anterior jefe esto aunque el fiscal se desgañite diciendo lo contrario, en pocas palabras nadie cree en las afirmaciones de institucionalidad y legalidad que ahora aduce BARRIOS MOJICA para seguir manteniéndose en el cargo y sobre todo para continuar justificando lo injustificable.

En tanto a juzgar por los hechos en nada quedo el titipuchal de evidentes denuncias existentes en contra de los ex alcaldes capitalinos XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y PILAR GÓMEZ LEAL principalmente del primero de quien se dice está hasta las “manitas” en temas de desvío presupuestario, se habla de millones y millones.

Sin embargo la autoridad local continúa sin echarles el guante de manera categórica lo que indica que pasará lo que siempre ha ocurrido al menos por el momento, nada.

En otro punto en el aparato gubernamental desde lo más alto ya comienza a permear la hipótesis que en el evidente divisionismo que existe entre los diputados de MORENA en el Congreso del el Estado mucho tiene que ver con la poca eficiencia mostrada por la Presidenta de Coordinación Política URSULA SALAZAR MOJICA quien nomás no ha podido unificar a sus compañeros de partido, menos lo hará con el resto de las y los diputados de oposición.

Tan mal ha quedado que hace semanas se asignó por instrucciones de la cúpula estatal a personajes que entienden al dedillo realizar de todo tipo de negociaciones y cuando se dice de todo tipo, son de todo, veremos si las mañas aprendidas surten efecto.

Por lo pronto el panismo en el mentado recinto legislativo sigue paladeando aun con lo logrado en pasadas leguleyadas y todo debido a la mala postura del morenismo en pleno.

En otras cosas debido al trabajo constante y en beneficio de las y los tamaulipecos emprendido por el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA es que ha sido catalogado entre todos los gobernadores como el segundo mejor evaluado de todos sólo por debajo del mandatario estatal de San Luis Potosi JOSE GALLARDO.

Lo anterior significa en términos llanos y simples que el Jefe del Ejecutivo Estatal no ha dejado de trabajar y atender todos los problemas la mayor de estos heredados por la pasada administración, los planes y proyectos echados a andar son sustentados tanto por la federación como por el propio gobierno del estado.

En otro tema el alcalde capitalino LALO GATTAS BAEZ reconoció el trabajo que se está realizando en materia de seguridad por parte de los tres órdenes de gobierno dejando en claro que todo se debe en gran medida gracias al apoyo que brinda en beneficio de las familias victorenses el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Al presidir la sesión número 63 de la Mesa de Seguridad el Jefe de la Comuna Local sostuvo que luego de darse a conocer el informe del Observatorio Ciudadano se confirmó una sensible baja en la incidencia delictiva del fuero común derivado del trabajo conjunto de las instituciones como la SEDENA, Guardia Nacional y Guardia Estatal entre otras.

En tanto con gran éxito investigadoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas participaron en el panel de cambio climático organizado por el Gobierno del Estado a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Dicho panel dirigido a estudiantes de secundaria, bachillerato y nivel superior fue realizado en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX) e impartido por las doctoras YOLANDA MENDOZA CAVAZOS, JUANA MARÍA CORONADO BLANCO y YURIDIA BAUTISTA MARTINEZ.

Expusieron el impacto que causa el cambio climático desde 3 perspectivas, el plan para lograr un mejor futuro, la repercusión entre los animales y el impacto entre los insectos.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com