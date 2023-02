Se cuelgan de San Valentín

Neta, lo qué hay que hacer pa’ comer, muchos políticos subieron sus fotografías por el Día del Amor y la Amistad.

Si eso es lo primero, que muchos pierden al llegar a la silla local : a sus amigos.

Vemos alcalde de Pánuco, Veracruz mostrándose muy humano y sentimental en una foto del Face donde festeja al cupido y en contraste vemos un municipio hundido en la miseria, donde no hay progreso.

Pánuco no ha dejado de ser un rancho cañero que no tiene futuro, está condenado a seguir viendo con más de 70 años de atraso, pero eso no le interesa al presidente municipal que se cree el dueño del rancho.

Este municipio veracruzano es un claro ejemplo de los casos donde la 4T ha fracasado.

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia, se creyó Adela Micha y realizó una encuesta : ¿Cómo te va en tu día de San Valentín? .

Y hasta se comprometió a estar leyendo cada uno de los mensajes que le enviaran.

La diputada empanizada de Leticia Vargas Alvarez, se creyó Chuponcito y envió abrazos y felicitaciones a toda la raza, pero pues mejor que se ponga a trabajar y a desquitar su salario como Diputada.

Lleva casi dos años “pateando el bote” y no ha hecho nada, más que estirar la manita para cobrar cada 15 y 30.

Y ahora es tachada de “traidora” por haberse vendido al sistema del Partido Acción Nacional, pero al terminar esta condenada a ser parte de la banca del desempleo o regresar a pintar el pelo, como antes lo hacía.

Los alcaldes hoy en día tienen que colgarse de este festejo para poder aparecer en las redes .

Y SE FUE RAMON GÓMEZ

Finalmente en el último round, de la pelea del regidor de Madero, Ángel Maldonado vs Ramón Gómez, Director de Desarrollo Económico del municipio, ganó el edil.

Lo corrieron junto con tres de sus aliados, la verdad es que fue un error haberlo puesto en este cargo, ya que no tenia el perfil.

Y mire que pese a esto, se aferró a seguir en la nómina y con la charola, pero la instrucción fue clara : ¡Que se vaya! Y se fue.

REVIVE SERGIO MEZA

El ex candidato a la alcaldía porteña por el PAN, Sergio Meza, ingresó al municipio como Director De Catastro.

Uno de los íconos del panismo de esta ciudad se suma a trabajar de la mano con Chucho Nader.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO