Acusan a trabajadora social del Canseco de ‘echar’ a su hija autista

Angustiados padres de familia dieron a conocer que su hija de 23 años Karime Lizeth quien padece autismo fue internada de emergencia en el hospital general Dr. Carlos Canseco de Tampico el fin de semana debido a que tuvo un Prolapso rectal grado tres y que el día de hoy una trabajadora social les indicó que ésta sería dada de alta a pesar de que había sido programada para una cirugía.

“Ella fue llevada el sábado al Hospital General Dr. Carlos Canseco, los médicos y enfermeras nos dijeron que el diagnóstico era Prolapso rectal grado 3, y que la iban a tener que operar para colocarle el intestino en su lugar por lo que nos dieron una lista de material quirúrgico para la operación además de pedirnos donadores de sangre y análisis clínicos” señalaron los familiares de la joven.

La familia de Karime Lizeth añadió que este lunes durante el cambio de guardia la trabajadora social entrante se acercó a la madre de la chica a quien de forma prepotente le señaló que no podía permanecer en el área por lo que la señora le indicó la condición de su hija y le manifestó que uno de los médicos le había autorizado su estancia en la sala médica a lo que la trabajadora social le indicó que ella era la que decidía y no le permitiría permanecer en el lugar.

“Ella fue muy agresiva, se supone que es una trabajadora social y que su trabajo es orientar y apoyar a los pacientes y no cuenta con la vocación para servir, a mi hermano lo mandó sacar con los policías y pues estamos acá esperando a que nos entregue a mi sobrina por que nos marcaron para decirnos que ya no la van a operar y que será dada de alta” señaló Yadhira, tía de la joven.

Visiblemente angustiado el padre de Karime Lizeth, René Osorno Marquez añadió que ahora no saben cómo proceder ya que temen por la salud de su hija quien no tendrá la operación que necesita y para la cual ellos ya habían entregado el material quirúrgico necesario además de realizarle los análisis y haber conseguido a los donadores de sangre que les habían solicitado.

“El problema es que ya no nos quieren atender, esta trabajadora social mandó sacar a mi esposa de la sala y nos marco para decirnos que ahora le acomodarían su intestino de forma manual y que la operación ya no se realizaría, por lo que estamos preocupados por la salud de nuestra hija” señaló el angustiado padre.

Los familiares de Karime Lizeth solicitaron el apoyo de algún especialista ya que temen que la joven no haya recibido la atención adecuada y presente algún problema posterior que le ocasione otro tipo de problema de salud más grave.

“El temor de nosotros es que nos la den de alta y en la casa sufra una recaída, si la trajimos aquí fue porque no tenemos dinero para llevarla a alguna clínica particular, no sabemos que hacer o a donde ir, lo único que deseamos es que Karime este bien, si alguien nos pudiera orientar lo agradeceríamos” señaló Irma Santiago madre de la joven.

Por Patricia Martínez