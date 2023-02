Contacto cero: Así lo puedes aplicar tras terminar una relación

No hay nada peor que terminar una relación, pues la tristeza y sentimientos negativos nos inundan hasta el punto en el que tratar de superar ese proceso de duelo parece una tarea imposible; sin embargo, cuando ya no queda nada más por hacer e incluso los trucos para revivir la llama del amor y la pasión no tienen resultados, lo ideal es pasar la página. Aunque tomar la decisión suena fácil, llevarla a cabo puede ser más complejo de lo que parece y es por ello que hasta nuestro círculo de amistades aconseja la mejor forma: aplicar el contacto cero con el o la susodicha.

¿Pero qué es el contacto cero?, seguramente en alguna ocasión habrás escuchado hablar de esta técnica con la que sanar un corazón roto tras terminar la relación es muy fácil y que tanto familia como amigos nos recomiendan hacer, especialmente si estuvimos bajo lo que muchos llaman un vínculo “tóxico”. Y para lograrlo básicamente hay que romper toda forma de comunicación o relación con la persona que fue nuestra pareja y para ello la determinación es pieza clave.

Así que si quieres superar a tu ex y dejar todos los recuerdos de ese noviazgo en el pasado, es importante que tengas en mente la meta, pues sólo tú serás capaz de marcar los límites para que puedas dar vuelta a la página y escribir una nueva historia. Un truco para ello es recordar el gran consejo de vida que Dua Lipa nos dejó hace seis años con “New Rules”. Es por ello que hoy te compartimos todos los trucos con los cuales dejarás este periodo de duelo por la relación, ¿los pones a prueba?

No contestes sus llamadas, ¡ni le envíes mensajes!

Todos hemos pasado por ese momento en el que tras romper con nuestra pareja la incertidumbre nos hace querer enviarle un mensaje para saber cómo está y así ayudarnos a enfrentar la pérdida de a quien enviábamos mensajes todos los días; sin embargo, para el contacto cero esto es un gran error y es que como el nombre de esta técnica lo indica, lo ideal es no tener comunicación de ninguna forma. Así que abstente en enviar ese texto -tal y como nos advirtió Dua Lipa en su canción- y más si es para “tratar de arreglar las cosas”, déjate sentir cada una de tus emociones aún si son tristes.

Por otro lado, para quienes han pasado por relaciones en las que romper y regresar es un escenario constante y que ya no sorprende a nadie, esta técnica también es perfecta para dejar de una vez por todas el vínculo tóxico. Recuerda que la ley del hielo es una forma de violencia y que hacerlo tú o tu ex con la intención de en algún punto retomar el noviazgo es una grande red flag.

Son ex, no amigos

Si bien es cierto que nuestra pareja también tiene que ser un gran amigo, cuando el noviazgo llega a su fin esta idea tiene que esfumarse o al menos por un tiempo; recuerda que el contacto cero es una de las formas más efectivas para poder dejar en el pasado una relación que llegó a su fin, incluso si terminaron en buenos términos. No dudes en tomarte un “descanso” para ti y para poder olvidar lo que se vivió.

Evita los lugares en los que puedas encontrar a tu ex

Luego de terminar tu relación y de seguir el contacto cero, sabemos que puede llegar a ser difícil no saber nada de quien por meses o años nos acompañó (y acompañamos) hasta en los momentos más duros; sin embargo, lo ideal es dejar que las cosas fluyan y evitar visitar lugares en los que te puedas encontrar a tu ex y la razón de ello es precisamente con la intención de lograr superar la relación.

En cambio, quienes por la escuela o el trabajo tienen que seguir viendo a su ex, la recomendación para continuar con esta técnica es evitar la ley del hielo que, como te contamos, es una de las formas de violencia más comunes. En estos casos un trato cordial y amable (solo si aplica) te ayudará a enfrentar la situación.

Evita stalkear sus redes

Ligado al punto anterior, debes evitar que la incertidumbre te haga usar las redes sociales para revisar a detalle cómo está, si su circulo de amistades creció o incluso si ya se encuentra saliendo con alguien más. Al hacerlo también implementarás una forma de autocuidado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO