Danny Frank responde a acusaciones de abuso contra Livia Brito

Danny Frank rompió el silencio y habló de las declaraciones de Livia Brito sobre el abuso sexual que vivió en su relación de once años debido a que el músico es alcohólico. Aseguró que llegó a poner clavos en la puerta de su habitación para evitar que entrara.

La actriz explicó a Yordi Rosado que su expareja llegaba alcoholizado de madrugada y la obligaba a tener relaciones sexuales, además de que la violentó en varias ocasiones.

“Danny llegaba a las seis de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara”, dijo.

En entrevista con ‘De Primera Mano’, el cantante dio derecho a réplica sobre lo dicho por Livia Brito y negó las acusaciones. Tachó de mentirosa a la actriz y demeritó que haya alzado la voz.

“Estoy muy desconcertado con todo esto que Livia ha dicho. Realmente hay mucha mentira en todo lo que ha expresado ahí y me da hasta tristeza que una persona que compartimos tantos años a estas alturas venga a salir con estas historias”.

Frank dice que se pregunta cómo es que la actriz siguió con él durante tantos años si vivió abuso por parte del cantante, aun teniendo propiedades y siendo económicamente independiente.

“Me da hasta risa. Yo no sé ella por qué sale con eso. Pues con el mismo martillo que clavaba los clavos por qué no me pegó, ahí yo me pregunto. Nada de esto es verdad, yo soy una persona que soy muy tranquilo, tomo ocasionalmente, no soy ningún alcohólico”.

El músico dijo que no emprenderá acciones legales contra Livia Brito por las declaraciones, pero sí está listo para enfrentarse a ella en caso de que levante algún tipo de recurso.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR