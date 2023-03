INE: Vanguardia en reconocimiento de derechos

Imagine usted que, para comunicarnos, solo utilizáramos dos signos: el “0” y el “1”; es decir, que todas las palabras se expresaran con una combinación de ceros y unos: 1110101 00101 00001 0111. La comunicación con este código, muy probablemente, resultaría muy complicada. A esto se le conoce como “código binario”

El código binario es el sistema de codificación usado para la representación de textos, o procesadores de instrucciones de una computadora, utilizando un sistema numérico de solo dos dígitos, o bit: el “0” y el “1”).

Algo semejante es lo que ocurre cuando definimos a todas las personas con solo dos opciones: como mujer y hombre. Este también es una clasificación binaria donde solo hay dos opciones.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud señalan que, aun cuando, el género interactúa con el sexo biológico, se trata de un concepto distinto. El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos que la sociedad considera apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias.

Si bien, es cierto, la mayor parte de las personas no tienen ninguna objeción para identificarse como mujer o como hombre; sí existen personas que no se identifican con alguno de estos estereotipos de género. Estas personas son las que se definen como personas no binarias, es decir, que no se identifican completamente con alguno de los dos géneros: hombre o mujer, femenino o masculino.

El género no es un concepto estático, sino cambia con el tiempo y el lugar; por lo que, aquellas personas que no se ajustan a las normas que marcan lo que es masculino o femenino, los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género, suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la salud. Una afectación que no hemos experimentado quienes sí nos identificamos con uno de los géneros del código binario “hombre-mujer”.

Ante esto, considerando que la identidad de género se reconoce sin más verificación que la decisión soberana de cada quien; y, en acatamiento a sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos determinar viable la incorporación de la letra “X” en la Credencial para Votar que reconozca a las personas no binarias, lo cual le permitirá identificarse como tal.

Para la consejera Dania Ravel, garantizar que las personas no binarias tengan acceso a sus derechos y a la igualdad de trato, necesita empezar por algo tan sencillo y elemental como simplemente reconocer su existencia.

Además, propuso que, esta disposición sobre el género, también se aplique a las personas trans; sin embargo, la mayoría opinó que el INE no puede determinarlo, ya que no tiene esa facultad.

En el INE, la democracia inclusiva no está a debate; sin embargo, se requerirá de un litigio para que el reconocimiento de la identidad de género en la Credencial para votar alcance a todos, todas y todes. INE: Vanguardia en reconocimiento de derechos.

por Nohemi Argüello Sosa