CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Si la empresa Victoria Meters encargada de operar los parquímetros en Victoria no paga los cinco meses de adeudo de las aportaciones al Ayuntamiento, se pedirá a la ciudadanía que deje de pagar por el servicio, – que no pague un solo peso-, advirtió ayer el alcalde Eduardo Gattás

Al terminar la concesión de parquímetros la empresa Victoria Meters se retiraría, ya hay actualmente dos empresas que son de las más grandes de México están interesadas en Victoria para que realicen la operación de ese servicio.

De hecho, ya hicieron propuestas y la que más convenga al victorense y al ayuntamiento será seleccionada, pero se cuidará que ingrese más al municipio.

“Esta semana los voy a ver, y si ya no nos abonan. Es probable que le vamos a decir a la ciudadanía que no pague un solo peso, por lo que estamos haciendo análisis si la empresa no se actualiza ya veremos que medida vamos a tomar” dijo el edil capitalino”, destacó.

Hugo Reséndez Silva secretario del Ayuntamiento destacó que los parquímetros es una concesión que se otorgó a 15 años por lo que está por culminar ese convenio.

Se están haciendo estudios y análisis, para ver la posibilidad, ya que se tiene hacer una convocatoria publica abierta para que se puedan operar.

También el municipio analiza si la operación se hace en forma directa a través de tesorería.

Dijo que en breve se dará a conocer a través de oficialía mayor lo que sigue en tema, lo cual se va a transparente al publicar las convocatorias.

Dijo que la tesorería y la empresa está en pláticas, porque son cuentas que se van dando y aclarando.

La empresa tiene que cumplir con la obligación que marca el convenio no puede ser de otra forma, se va exigir de acuerdo a los números que estime, se le va a requerir a la empresa las aportaciones que le corresponden al municipio por el ingreso de los parquímetros.

Destacó que es grande el atraso son alrededor de 5 meses, lo que entregaba por mes eran 250 mil pesos, se está promoviendo una reunión amigable, pero si la empresa se rehúsa se usaran los medios legales para reclamar este recurso que le corresponde al municipio

Dijo que en 15 días se espera la respuesta de la empresa y en base de ello va a actuar el municipio , se espera llegar a un buen entendimiento.

