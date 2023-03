Miguel Bosé explica las causas por las que perdió la voz

El cantante español Miguel Bosé se sinceró en el programa de televisión ‘El hormiguero’, con Pablo Motos, para hablar sobre las causas de uno de los problemas más difíciles de su carrera: la pérdida de su característica voz.

De acuerdo con lo que relató Miguel Bosé, después de tener un accidente automovilístico, en 1999, tuvo problemas de espalda y en una ocasión sintió tanto dolor que se fue a hacer unos estudios, para operarse. Sin embargo, el doctor había descubierto la causa de la pérdida de voz.

“Me operan, estoy en la habitación […] Entonces, él (doctor) dice, ‘he visto algo en la tomografía que no me gusta nada […] Déjame, si me das permiso, lo consulto con un especialista’”, narró Miguel Bosé.

El intérprete de ‘Amante bandido’, Miguel Bosé quedó con la incertidumbre sobre cuál era el nuevo diagnóstico que había dejado tan preocupado al doctor. Sin embargo, después de dos días sabrían qué le causaba la pérdida de voz.

“Me dice’ he consultado con mis colegas y, en efecto, mis sospechas están fundamentadas. Esa sinusitis crónica que te han declarado no es tal, no es crónica. Estamos seguros y convencidos que te puede desaparecer y te la podemos quitar y hemos encontrado la causa […] que, a su vez, te provoca esas infecciones, que te provoca que hayas perdido la voz’ […] Y me dijeron, ‘una muela’”, contó el cantante.

Muela provoca pérdida de voz en Miguel Bosé

Después de la sorprendente noticia, los doctores explicaron al cantante español Miguel Bosé por qué una simple muela había causado tantos achaques, entre ellos, la pérdida de voz y esto fue lo que lo ocasionó.

“Resulta que, para ponerme un implante, la parte izquierda de aquí, me taladraron un hueso para que entrara la raíz y, por ahí, poco a poco fueron entrando residuos. La boca es el lugar más sucio del cuerpo. Y, con el tiempo, se transformó en una infección, sinusitis, que por aquí salía, iba para atrás y me infectaba todo el resto hasta los intestinos”, dijo.

Miguel Bosé comentó que fue con diferentes doctores para saber cuáles eran los motivos por los cuales había perdido su talentosa voz. Incluso, relacionaron este padecimiento con cuestiones emocionales o psicológicas, pero resulta que todo fue por una muela.

“Al final, estos señores me quitaron la muela y, al día siguiente, la voz me había vuelto”, dijo Miguel Bosé.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR