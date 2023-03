Alcaldes en quiebra

Dentro de año y medio, más o menos, los 43 alcaldes de Tamaulipas estarán entregando la estafeta y es importante que desde este momento sean sinceros y muestren el estado que guardan las finanzas de cada una de las comunas.

Pues no descarten que hay alcaldes Tamaulipecos que tienen a sus municipios en quiebra y que habrán de entregar “números rojos” a sus sucesores por las cochinadas y marranadas que se hicieron con las finanzas.

Hay alcaldías que son la excepción, pero sí hay varias que encajan como un claro ejemplo donde han malgastado, a su antojo, el dinero del pueblo y por eso están reprobados. Deberían de dar a conocer sus estados financieros reales, para que muestren las deudas que arrastran, los pasivos que tienen con sus proveedores y a quienes no les pagan. Hay municipios que andan regateando el pago de las facturas, como si estuviéramos en el rodante, eso no puede ser, pues al menos que tengan tesoreros a bordo que no hayan aprobado ni el kínder.

Cuando las tesorerías son manejadas al antojo de los Presidentes municipales y de sus jefes de finanzas, pues vemos que los resultados son negativos, al grado que el dinero no les alcanza y siempre andan de chillones que todo se les hace caro para pagar. La sociedad civil debería de ser más activa y solicitar la práctica de auditorías externas en cada municipio para que se pueda corroborar si han hecho las cosas bien o …

¡Muy mal! Los alcaldes y tesoreros REPROBADOS deberían de ser exhibidos para que la raza no les vuelva a dar la oportunidad de poder estar en un cargo público, no se vale que jueguen a su conveniencia con los intereses del pueblo.

Continúan adueñándose de las compras, rentas de mobiliario y de maquinaria, los contratos se los pasan entre los municipios funcionarios, compadres y amigos de los alcaldes y no le dan oportunidades a la iniciativa privada que son parte de la cultura del esfuerzo.

Hay tesorerías donde se han “tragado” todo el pastel, se han llevado todos los contratos y no han dejado nada para la gente que ingenuamente se enlistan como proveedores para ver si les compra el municipio.

Es el momento de quitarles la máscara a los presidentes municipales que se han dedicado a hacer negocio a costa del erario público. Esto sucede en todos los partidos políticos, pues no es cuestión de colores, sino de personas.

Es por eso hay alcaldes que quieren heredar a sus “amigos” las alcaldías, para que les cubran todos los baches e imperfecciones que han dejado en las finanzas. Ojalá que todos fueran como el municipio de Tampico, que con la frente en alto que PCR Verum les otorgó una excelente calificación por el correcto manejo de sus finanzas. ¿Y el resto de los municipios …?

ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO JOAQUIN BADILLO

Mientras otros municipios de Tamaulipas no tienen dinero ni para comprar hojas para impresión, en el municipio porteño las inversiones y el progreso…

NUNCA SE HA DETENIDO

¡ Se destinaron 6 millones de pesos, pues contará con pasto sintético, gradas, vestidores y alumbrado público para lo que será el campo de fútbol “Joaquín Badillo” localizado en el interior de la Ciudad Deportiva.

El alcalde Chucho Nader, dio el banderazo oficial para el arranque de los trabajos de construcción de este lugar que se convertirá en un escenario para los niños talentosos de Tampico.

Chucho sigue impulsando el apoyo al deporte, para que cada los jóvenes de esta ciudad se mantengan por el buen camino y nunca agarren otras veredas.

RECUERDE: ¡NO SE VALE CHILLAR!