A medida que se acerca el arranque formal de la carrera presidencial y se achican los tiempos electorales para designar a los candidatos, crece la desesperación en las filas de la oposición, esto a causa de la falta de un contendiente competitivo para pelearle a Morena la presidencia.

Hasta los críticos más feroces del gobierno de López Obrador aceptan que la alianza “Va por México” no tiene con quién enfrentar a quien sea finalmente el elegido para darle continuidad el próximo sexenio al proyecto político de la cuarta transformación.

Un diálogo del senador Germán Martínez Cazares y el conductor del programa noticioso nocturno de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva, revela la falta de prospectos de pesos la víspera del proceso interno de selección del abanderado presidencial. Cuando hablan de los aspirantes para enfrentar al partido guinda, aún no tienen idea a quién postularán para sacar a la 4T del gobierno.

Germán: Yo no veo a Samuel García como candidato, ahí disiento. Ciro: Entonces, quién va a ser, ¿Dante Delgado? German: “Yo decía, lo dije varias veces, pongan a Colosio… Ciro: No quiere y se está cayendo en las encuestas.

Ya estamos terminando el primer trimestre del año, faltan seis meses para designar candidato y no se ve ni por asomo un candidato competitivo Germán: Esta coalición la va a hacer la gente, no los partidos. Ciro: Perdón, ese es otro error.

Germán: A la hora de ir a las casillas van a votar por el mejor candidato. Ciro: No votaron por Anaya, no votaron por Meade, ¿Van a votar por Creel o por Samuel García? Germán: Van a votar por el que tenga el carácter de enfrentar le mediocridad que vive en palacio nacional, por el que tenga la decencia, por el que no se avergüence de su pasado, por el que tenga la cola corta, por aquel candidato o candidata que no quiera meter a la cárcel a López Obrador.

Ustedes deduzcan. ¿Cómo ven el panorama sucesorio casi al cuarto para las doce? En Tamaulipas, mientras tanto, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Felipe Garza Narváez, cumple con la encomienda que le asignó el gobierno federal.

En el nuevo recorrido por el Estado, ha reactivado los lazos con las autoridades que el funcionario activó en noviembre de 2019, la primera vez que estuvo al frente de la dependencia.

El jueves, el exdiputado saludó al alcalde de Tampico, Chucho Nader, y al obispo, habló también con los representantes de organizaciones sociales, a efecto de crear las condiciones de gobernabilidad que se necesitan para que el gobierno de Américo Villarreal Anaya haga realidad sin dificultades los compromisos que contrajo con los tamaulipecos para resolver los problemas prioritarios de la comunidad.

El jefe edilicio tampiqueño, a propósito, entregó ayer otras mil 500 becas a estudiantes destacados de escasos recursos económicos para garantizar su permanencia en las escuelas y que nadie se quede sin estudiar por falta de dinero. Con ello la cifra destinada por la actual administración a este rubro llegó a los dos millones de pesos.

Antes de concluir, la Comapa sur renovó cuatro válvulas de ocho pulgadas en la tubería de la colonia solidaridad voluntad y trabajo de ciudad Madero, medida gracias a la cual se regularizó el flujo de agua a los habitantes de las colonias Zapata y parte de la Revolución Verde que se habían visto afectadas debido al deterioro del equipo.

