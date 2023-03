Heidy Infante confiesa que sufre pesadillas tras agresión sexual

A más de una semana de haber sido víctima de violencia de género en pleno show, Heidy Infante, acompañada de sus abogados, acudió ayer martes 14 de marzo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia en contra de Yian “N”, a quien señala por haber cometido los delitos de Abuso Sexual y Lesiones.



La nieta de Pedro Infante además exigió a las autoridades capitalinas capturar con prontitud a su agresor, pues confesó sentirse vulnerable sabiendo que sigue libre. Hasta donde se sabe, en la ampliación de su declaración sostuvo no conocer a su atacante, quién ya tiene una alerta migratoria; además, se detalló que están muy cerca de conseguir que se gire una orden de aprehensión contra el sujeto de nacionalidad cubana.

Inicialmente, Heidy Infante denunció en redes sociales -con la publicación de algunos videos- que fue agredida física y sexualmente durante una presentación en el Mercado “Escuadrón 201” de Iztapalapa, cuando un hombre, identificado por la propia cantante como Yian Lopez Semanat, interrumpió su show y le tocó sus genitales, para después golpearla e intentar tirarla del escenario frente al público.

En entrevista exclusiva transmitida en el programa Chismorreo de Canal 6, la cantante aseguró que ya desahogó todas sus pruebas y agradeció a sus seguidores por mandarle los videos de la agresión.

Sin embargo, Heidy Infante confesó que la agresión sexual y física que sufrió ha tenido repercusiones psicológicas en ella y compartió que ha acudido con profesionales de la salud mental para sanar.

SUJETO MANOSEÓ A NIETA DE PEDRO INFANTE DURANTE UN CONCIERTO EN MEXICO ???????? Durante una presentación en la Ciudad de México, Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, fue agredida sexual y físicamente por parte del músico cubano Yian López. pic.twitter.com/NeF9ow8lEG — Alerta Noticias (@alertanoti) March 7, 2023

“Yo no había hablado de todo, de mi sentimientos, de los daños que me causó laboralmente; las multas que recibí por no haberme presentado; los gastos que llevo; el peligro que siento por mi familia; la persecución que tengo en cada momento”, confesó.

Además, comentó que su demanda contempla que Yian López pague sus gastos médicos, pues insistió en que ha requerido de atención especializada. “Estoy yendo al psiquiatra”, compartió. “Ese psiquiatra también me cobra, porque estoy teniendo pesadillas, sobresaltos”, dijo.

Heidy Infante adelantó que como parte de sus medidas de protección, Yian López no se puede acercar a ella por una orden de alejamiento: “no se puede dirigir ni siquiera a mi persona”. “Cuando tú tienes una mala acción, tienes que pagar y no en el sentido de rencor (…) tienes que corregir lo mal hecho”, precisa. “Yo no tengo por qué costear eso, ni tengo que desembolsar de mi dinero”.

¡EN EXCLUSIVA! Heidy Infante menciona que Yian 'N', ya tiene una orden de restricción | ???? #Chismorreo pic.twitter.com/72WzpAIem6 — Chismorreo (@ChismorreoTv) March 15, 2023

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO