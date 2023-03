Esposa de Dani Alves compartió una carta de separación

CIUDAD DE MÉXICO.- La situación legal del jugador de futbol Dani Alves, es complicada tras ser acusado de violar a una mujer en una discoteca, pues enfrenta el proceso desde la cárcel, en España. Ante esto, su esposa Joanna Sanz enfrenta la separación del brasileño, a través de una carta.

En redes sociales, la modelo y esposa de Dani Alves, Joanna Sanz compartió una foto en la que se observa una libreta con una carta de separación escrita en pluma azul que, al parecer le fue complicado de redactar, pues se ven los restos de hojas arrancadas.

“Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer; cariñoso, atento. Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, escribió la esposa de Dani Alves.

De igual manera, Joanna Sanz puso en la carta que seguirá amando a Dani Alves, pero las acusaciones por violación fueron lo suficientemente fuertes para separarse y terminar la relación. No obstante, seguirá brindándole apoyo, de otra manera.

“Me va a costar años de mi vida sacar de mi memoria su forma de mirarme; esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo y, joder, sí soy increíble […] A pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí, a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre […] pero me amo, me respeto y me valoro mucho más”, añadió.

Finalmente, la esposa de Dani Alves, Joanna Sanz recalcó en la carta de separación que está lista para comenzar una nueva etapa de su vida, tras estar envuelta en las polémicas acusaciones de violación a una mujer por parte del futbolista. Y pondrá toda su atención en cuidar a sus hijos Victoria y Daniel.

Con información de Excélsior.