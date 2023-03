Necesario presentar la declaración anual: Prodecon

Tamaulipas.- Para evitar sanciones o multas, las micro, pequeñas y medianas empresas deberán cumplir con la presentación de su declaración anual, y ante las modificaciones en los últimos años, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece asistencia gratuita.

José Alfredo Serrano Yáñez, delegado de Prodecon en Tamaulipas, señaló que desde los últimos días de febrero el aplicativo está activo y cualquier empresa o emprendedor que tenga dificultades podrá acercarse para recibir asesoría, tema en el que se han enfocado.

“En los servicios gratuitos que tiene la Procuraduría es el de asesoría, buscamos posicionarnos a favor de los contribuyentes, también todo lo que tiene que ver con los servicios, en particular la asesoría que se está brindando o que se busca tener al alcance de los contribuyentes, focalizándose en la pequeña y mediana empresa, es precisamente lo relativo a los cambios de la declaración anual, y es un sector muy importante”, señaló.

El Delegado en Tamaulipas precisó que están buscando a través de los servicios de asesoría, dar a conocer en qué consiste la asistencia gratuita que tiene que ver con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y también diversificar los servicios que pudieran ser no sólo para micro y pequeños empresarios, sino también hacia sus colaboradores.

“Los cambios para este año tienen que ver con un seguimiento sobre todo al comportamiento que tenemos en las declaraciones mensuales y al comportamiento y cuidado que se ha tenido en la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, la famosa Factura Digital, sí se está apostando mucho a tener pláticas, ya por ejemplo en marzo ha habido bastante respuesta, donde sí nos dan espacio para poder tener eventos vía zoom, nosotros aquí en la oficina estamos difundiendo flyers”, refirió.

Serrano Yáñez precisó que debido a la importancia de las Mipymes por su contribución a la economía nacional y el alto número que suman, están buscando el acercamiento a través de las cámaras empresariales, de las asociaciones y también de las instituciones educativas.

“Para Tamaulipas el universo aproximado es un poco más de 116 mil micro y pequeñas empresas, dentro de los estudios que se tienen identificados hacia el 2019, los últimos estudios del Inegi, tiene que ver con el comportamiento o la importancia y relevancia que tienen estas actividades de pequeñas y medianas empresas, porque por ejemplo, aportan casi el 40% total del movimiento económico de lo que tiene que ver con los ingresos en cuanto a las actividades se refiere, y por ejemplo para la población que se encuentra ocupada es algo así como el 37%”, apuntó.

Advirtió que las pequeñas y medianas empresas deben estar pendientes al expedir una factura, pues si hay una equivocación tendrán dos días, después de qué se cierra el mes, para poder hacer la cancelación del comprobante, si el contribuyente erróneamente captura alguna información debe estar levantando los precios de facturación lo más pronto posible para tener una respuesta lo más pronto posible por parte de la autoridad.

“Algunos otros contribuyentes que eligieron el régimen simplificado de confianza que tributaban actividad empresarial y cambiaron al RESICO, como se le conoce, si lo hicieron a mediados o a finales de enero, con efectos al día 1 de febrero, estos contribuyentes también hay que estar muy al pendiente de cómo les aparece la información precargada al final de semestre y la que pudiera estar precargada ahorita con motivo de la inflación anual, porque también lo que nosotros esperamos es que ya sean personas físicas o morales, están debidamente cargadas esa información, desde luego esto no está generando problema, sino únicamente estamos proponiendo que se tenga una especie de atención y cuidado”.

Apuntó que para las personas morales no hay cambios, para las que están constituidas con escritura pública o con autorización a través de la Secretaría de Economía, van a seguir presentando su declaración a más tardar el 31 de marzo de este año, pero si se trata de una pequeña empresa, microempresa que está en lo individual como persona física, o de acción simplificada, esos contribuyentes la van a presentar más tardar el 30 de abril de este año, de lo contrario tendrían algunas afectaciones.

“El tema de sanciones por no presentar las declaraciones si está previsto, normalmente la tendencia de autoridades es a que te manden cartas de invitación o te manden avisos de que no has cumplido con esa obligación, pero en el régimen simplificado de confianza es un requisito que se presente una declaración anual, antes de hablar de sanciones para los contribuyentes que están en ese régimen, deben tomar en cuenta que es un requisito de permanencia y la recomendación es que hagan todo lo posible por cumplir con esa obligación para que no los saquen de esa régimen, los tendrían que reubicar en el régimen empresarial o en el régimen general de ley, lo que haría perder lo que son los beneficios de disminución administrativa, de los controles como son lo que pagas de Impuesto Sobre la Renta sobre una tarifa de acuerdo con los ingresos y no estás como que tan obligado a llevar tantos controles, como la contabilidad propiamente dicha, y eso es una gran ventaja, tienes que presentar tus declaraciones mensuales y la anual sí o sí”.

Omar Reyes

Expreso-La Razón