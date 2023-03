Acosadores del CBTIS 24 y 119 ¿sin castigo?

Vaya mundo color de rosa el que pintó el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en el discurso emitido en el zócalo de la Cdmx ante miles de simpatizantes los más acarreados desde distintos puntos de la geografía nacional con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera.

En su arenga el político tabasqueño dejó constancia como si todo fuera verdad que el país atraviesa a juzgar por lo dicho por momentos de absoluta bonanza donde la economía marcha sobre ruedas y por tanto ha disminuido considerablemente la pobreza en la nación.

También aseguró que la salud está mejor que nunca, la educación en sus mejores parámetros y que la prestación respecto a servicios sociales en beneficio de las y los mexicanos llega sin cortapisa y con mejores dividendos.

Qué decir de la seguridad la que enalteció de manera delirante al referir que todos los delitos desde el robo a vehículos, casa habitación, comercios, secuestros y extorsión habían disminuido de manera importante.

Asimismo manifestó que se está combatiendo la delincuencia organizada de manera frontal y no caer en complicidades con los diferentes grupos delincuenciales que operan en el país.

Por supuesto que casi todo lo dicho en su “discurso” es absolutamente falso tan simple que aterrizados en la realidad la situación es diametralmente distinta a la que LÓPEZ OBRADOR pinto, la seguridad está peor que nunca, el sistema de salud está colapsado y donde la falta de medicamentos por ejemplo nomás no ha sido solucionado, la educación se encuentra en un bajo índice de aprovechamiento, en tanto que la economía se encuentra por los suelos, todo esto último sustentado con hechos y apoyado por expertos en cada rubro.

Otra medallita que se colgó y que al revés debería de darle vergüenza es el hecho que millones de mexicanas y mexicanos enviaron en el 2022 más de 65 mil millones de pesos a nuestro país dinero que sirve para activar las economías regionales de la nación y desde luego permite que haya mayor circulante.

Al respecto lo que no dijo LOPEZ OBRADOR es que los miles de migrantes que enviaron esos millones y millones de pesos de regreso al país son producto de la falta de empleos y atención social por parte del gobierno federal y que por lo mismo, tienen que migrar a buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus respectivas familias en este caso a los Estados Unidos, en pocas palabras a LOPEZ OBRADOR debiera darle vergüenza el querer sacar siquiera provecho de este tema a su favor, es una postura indignante por decir lo menos.

No obstante en términos políticos-electorales el presidente de la república sigue haciendo su chamba a base de manipular a la ciudadania asi sea a base de mentiras, calumnias y demeritando a todo aquel o aquellos que estén a su juicio, en contra de su cacareado proyecto de transformación.

Sabe perfectamente que es el momento de seguir machacando que todo en el país se encuentra color de rosa, que todo marcha sobre ruedas en todos los sentidos y para ello se apoya sin duda principalmente en los beneficios que otorgan los diversos programas sociales como las becas bienestar, pensión al adulto mayor y becas a los ninis entre otros, sabe que son votos cautivos y que aderezados con manipuladores discursos plagados de mentiras al final redituan el beneficio que perversamente ha planificado desde hace años.

Lo dijo claramente en su envolvedor discurso “no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia la llegada al poder de nuestros adversarios, la Cuarta Transformación seguirá vigente”.

Asimismo fue claro y contundente en la orden dada a las corcholatas presidenciales por cierto todas ahí presentes a quien les dijo públicamente “quien llegue, habrá de continuar con los preceptos, mandamientos y estrategias implementadas en su Cuarta Transformación”, con este tipo de órdenes ahora se entiende porque dijo que se iba a retirar de la política al término de su mandato para irse a vivir a su rancho, “la chingada”.

En otras cosas muy delicado y lamentable que las autoridades educativas nada hagan en contra de depredadores sexuales que existen en algunas escuelas públicas tales como el CBTIS 119 y 24 de esta capital como así lo denunciaron públicamente alumnas de ambos planteles.

Con la pésima e inexplicable postura que como no se han presentado denuncias ante la Agencia de Ministerio Público, para ellos no existe delito alguno, es decir, las alumnas denunciantes y el resto siguen estando a merced de los bajos instintos de estos energumenos que evidentemente son protegidos tanto por las autoridades como por los directores empezando por la DGETI titulada por OLEGARIO MUÑOZ CURA y desde luego por RAMÓN IGNACIO GUERRA SALAS del Cbtis 24 y HUMBERTO SALVADOR MELENDEZ PORRAS del 119.

Queda claro que para las autoridades educativas no valió que las valientes alumnas evidenciaran públicamente hasta los nombres de los presuntos acosadores, por ello es altamente criticable su endeble postura, en fin.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com