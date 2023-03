Muerte por dengue en Altamira no está confirmada

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Comité de Salud no ha confirmado una muerte por dengue en el municipio de Altamira, afirmó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos.

Manuel Ramos Azuara, aclaró que todavía no es un hecho que una mujer internada en el Hospital General “Rodolfo Torre Cantú” haya fallecido por dengue.

“No es un hecho todavía, hay un comité jurisdiccional donde se debate el tema de si falleció o no por dengue, todavía está ese proceso de validación, no está confirmado todavía”.

La presunta víctima tenía otras patologías y es un caso que se dio hace cuatro semanas, pero que todavía no es un hecho

“Vivía en la zona de los sábalos, pero no es un hecho, tenemos que esperar la confirmación y hasta que no se tenga el resultado ya se podrá decir”.

Cabe señalar que la Secretaría de Salud de Tamaulipas, dio a conocer hace tres semanas la defunción por complicaciones asociadas con el dengue, tras recibir los resultados de los estudios realizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Se trató de una mujer de 38 años de edad y fue ingresada al hospital porque presentaba dolor abdominal intenso, fiebre alta, vómito, fatiga, dificultad para respirar, además contaba con antecedente de hipertensión y diabetes.

